Dôchodkyňa vtipkovala o tele vo vreci, ktoré má doma: Po jej smrti nasledovalo vyšetrovanie s MRAZIVÝM koncom!

Leigh Ann Sabineová bývala v byte vo waleskej dedine Beddau v Pontypridde. Táto excentrická žena pred svojou smrťou vtipkovala o tom, že má lekársku kostru zabalenú ako veľký balík pod kvetináčom na záhrade. Asi tri mesiace po smrti si Leighina susedka Michelle Jamesová chcela vystreliť z kamaráta a rozhodla sa kostru vykopať. „Ja a ďalší sused sme chceli zobrať kostru a posadiť ju na kamarátovu pohovku, aby sa zľakol, keď sa vráti domov. Vzali sme dva kuchynské nože a vyšli na terasu, ale prekvapilo nás, ako dobre bola kostra zabalená,“ prezradila Jamesová, informuje portál Unilad.

„Nôž prerezal plast, ale potom zasiahol lepenku a nakoniec alobal. Zrazu sa mi na ruky a paže vyliala kaluž čierneho kalu. A zasiahol nás ten najhorší zápach, aký si viete predstaviť. Začala som kričať, je to telo, skutočné telo,“ uviedla ďalej. Na miesto okamžite privolala políciu. Aj mužom zákona sa pri pohľade na obsah vreca zdvihol žalúdok. V súvislosti s nálezom polícia zatkla Jamesovú, matku troch detí. Mala však podozrenie, že skutočným vrahom je zosnulá Sabineová a snažila sa to vysvetliť polícii. Podľa prvotného dojmu patrilo telo, ktoré bolo oblečené v pyžame a pevne zviazané v 14 vrstvách plastu, asi 40-ročnému mužovi. Aj keď z vreca vytryskol čierny kal, polícia bola ohromená tým, ako dobre boli pozostatky uchované, informuje denník The Sun.

Zároveň naznačili, že ten, kto zabil tohto záhadného muža, to urobil pomerne dávno. Polícia si bola vedomá toho, že ak muža skutočne zavraždila Sabineová, nemohla to vzhľadom na svoj vek urobiť nedávno. Osoba blízka Sabineovej neskôr polícii povedala, že počas hovoru v roku 1997 dôchodkyňa spomenula, že svojho zosnulého manžela, o ktorom tvrdila, že zomrel na chorobu, udrela po hlave ozdobou. To spustilo nové vyšetrovanie. Pribudli nové dôkazy vrátane DNA, ktoré potvrdilo, že zosnulým mužom je skutočne Sabineovej manžel John. Polícii sa neskôr podarilo vypátrať aj vražednú zbraň a jej charakteristický tvar sa zhodoval s tupými zraneniami na Johnovom tele.

Ich vyšetrovanie ich priviedlo k tomu, že Sabineová zavraždila Johna v spánku. Dôvodom bol jej hnev na Johna za to, že spoločne pred pár rokmi opustili svojich päť detí a odovzdali ich do opatrovateľského domu na Novom Zélande, píše denník The New Zeland Herald. Zdá sa však, že hoci telo 18 rokov bez odhalenia dobre chránila, vedela, že ju nájdu. Počas návštevy kaderníka, keď sa jej zdravotný stav zhoršoval, sa ľuďom pochválila: „Ľudia o mne budú hovoriť ešte dlho potom, čo budem preč.“ Na otázku prečo odpovedala: „Kvôli telu vo vreci.“