Veriaci od údivu padali na kolená: Boli svedkami hotového zázraku! Toto urobila socha Panny Márie v kostole

Návštevníci kostolov v Ohiu v USA dokonca zachytili tento moment na kameru. Verili, že socha Panny Márie na nich žmurkla. Svedkovia prisahajú, že socha v Bazilike sv. Jána Krstiteľa zatvorila a otvorila oči. K incidentu údajne došlo v sobotu 2. augusta. Sochu si na vlastné oči prišli od roku 1968 pozrieť návštevníci z viac ako 100 krajín. V máji 1967 ju požehnal pápež Pavol VI. vo Fatime.

Katie Moranová, jedna zo svedkýň údajného zázraku, zdieľala zábery na sociálnej sieti. Pre televíznu stanicu Fox 8 povedala: „Odfotila som to a pomyslela som si, že je to naozaj pekné. Pre istotu som sochu odfotila ešte raz, a keď som sa pozrela na záber, oči mala zavreté.“ Ďalšia prítomná, Connie Liptaková, uviedla: „Vedela som, že je to zázrak, pretože som sa na ňu pozerala celé dopoludnie. Boli naozaj zatvorené. Naozaj môžete vidieť, že mala spustené mihalnice.“

Niektorí veria, že socha má aj mystickú liečivú silu, pričom niekoľko ľudí tvrdí, že sa v jej blízkosti udiali skutočné zázraky. Moranová uviedla, že sa dokonca objavili správy o návštevníkoch, ktorí sa v jej prítomnosti vyliečili z chorôb, od rakoviny až po problémy s neplodnosťou. „Pre tých, ktorí veria, nie je potrebný žiadny dôkaz. Pre tých, ktorí neveria, žiadny dôkaz nie je dosť silný. Je to o viere a ja verím,“ dodala.