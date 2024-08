Muži spália pri sexe viac kalórií ako ženy: Existuje na to dobrý dôvod! Dámy, takto môžete chudnúť aj vy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Muži dokážu vyťažiť zo sexu viac, ako si mnohí doposiaľ mysleli. Okrem rozdielu v orgazme spaľujú počas sexu aj viac kalórií. Odborníci zároveň odhalili jednoduchý dôvod, prečo je to tak, a odpovedali na otázku, či sex skutočne pomáha pri chudnutí.

Predchádzajúce výskumy ukázali, že muži pri milovaní spália v priemere približne 101 kalórií, zatiaľ čo ženy zvyčajne spália len okolo 69 kalórií. Profesorka Leah Millheiserová, odborníčka na sex zo Stanford Health, však pre portál Everyday Health uviedla, že je to preto, lebo tí, ktorí majú počas pohlavného styku aktívnu úlohu, spália viac kalórií. Napriek tomu by ženy mohli spaľovať viac, ak sú na vrchu, dodala. „Samozrejme, existujú rozdiely medzi päťminútovou rýchlovkou a energickým, atletickým sexom, ktorý trvá celé hodiny,“ povedala pre denník New York Post odborníčka na sex a moderátorka podcastov Emily Morseová. „Sex je pre každého človeka iný,“ dodala.

(Zdroj: Getty Images)

To, či sa stane tréningom, však závisí od polohy, trvania, miesta a ďalších faktorov. Napríklad podľa štúdie spoločnosti Lelo, ktorá sa zaoberá sexuálnymi hračkami, patria polohy ako „maslovníčka“ a „stojka“ medzi pohyby, pri ktorých možno spáliť najviac kalórií. Vedec v oblasti cvičenia a autor Jason Karp pre Everyday Health uviedol, že hoci existuje len málo údajov, ktoré by ukázali, ako sa výdaj kalórií líši v závislosti od polohy, odhaduje, že ide približne o tri až štyri kalórie za minútu. „Ak je vaším cieľom vybudovať si v spálni vytrvalosť, spestrite si ju skúšaním nových polôh,“ uviedla odborníčka na sex a producentka Bloom Stories Jaimee Bellová. Odborníci však varovali, že len preto, že spaľuje kalórie a pôsobí ako cvičenie, nemusí byť rovnocennou náhradou za vašu rutinu v posilňovni.

Podľa Karpa sa sex rovná chôdzi rýchlosťou približne tri až štyri kilometre za hodinu. „Napriek zvýšeniu dýchania, srdcovej frekvencie a krvného tlaku, ku ktorému dochádza počas sexu, sa zdá, že sex ako forma cvičenia nedosahuje kardiovaskulárne a kalorické výhody iných druhov cvičenia, ako je beh, bicyklovanie a dvíhanie činiek,“ povedal Karp. To však neznamená, že nemá svoje výhody. Podľa Bellovej je sex kľúčom k pohode a vysvetlila, že nám pomáha spojiť sa s naším telom a uvádza nás do prítomnosti. „Sex je pilierom osobnej pohody, rovnako ako dobrý spánok a výživa,“ poznamenala Morseová.