Diabolsky ťažký hlavolam otestuje váš zrak, ale aj trpezlivosť: Podarí sa vám nájsť kocku ukrytú na FOTO?

LONDÝN – V náročnom hlavolame používateľ Redditu vyzýva ostatných ľudí, aby sa pokúsili nájsť ukrytú hraciu kocku. Možno to znie jednoducho, no v skutočnosti to tak nie je. Kocka sa totiž nachádza na mramorom podklade, čo komplikuje hľadanie. Podarí sa vám to?

Optické ilúzie predstavujú skvelý spôsob, ako trénovať mozog, no v niektorých prípadoch aj trpezlivosť. Táto optická ilúzia otestuje obe. Vašou úlohou je totiž na mramorovom podklade nájsť hraciu kocku. Sústreďte sa a pozrite sa na obrázok. Ak máte stále problémy, nasmerujte oko na stred obrázka a sledujte oblasť vľavo dole od stredu. Medzi všetkým tým zrnitým zmätkom je ukrytá jedna kocka, na ktorej je hodená päťka. Vzhľadom na to, že ide o takýto náročný hlavolam, vyskúšajte, či to zvládnete za 15 sekúnd alebo menej, aby ste dokázali svoju bystrosť.

Správna odpoveď

Ak sa stále snažíte nájsť odpoveď, pravdepodobne sa vám nepodarilo vyriešiť úlohu v časovom limite. V prípade, že chcete optickú ilúziu vyriešiť sami, nasledujúci odsek zatiaľ nečítajte – obsahuje totiž správnu odpoveď. Pozrite sa smerom k ľavej strane obrázka, približne do tretiny dole. Ak sa vám podarilo vyriešiť túto diabolsky ťažkú úlohu, potľapkajte sa po pleci, pretože to bola mimoriadne náročná úloha.

Po tom, čo sa optický klam podarilo vyriešiť aj ďalším používateľom Redditu, sa v sekcii komentárov podelili o svoje dojmy. „Našiel som to skoro okamžite, ale myslím, že to bola skôr náhoda,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Nebolo to vôbec ťažké. Trvalo mi to asi päť sekúnd,“ pridal sa ďalší. „Kocka je oveľa menšia, ako som si predstavoval,“ napísal tretí komentujúci. Niekoľko ďalších priznalo, že kocku jednoducho nedokážu nájsť.