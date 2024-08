Zo slov „zabudnutého astronauta“ z Apolla 11 budete mať husiu kožu: Pri pohľade na Mesiac uvidel dôležitú vec!

(Zdroj: Profimedia)

WASHINGTON – Keď sa povie „Pristátie na Mesiaci“ alebo „Apollo 11“, mnohým sa okamžite vynoria mená Buzz Aldrin a Neil Armstrong. Ale keby nebolo Michaela Collinsa, k pristátiu na Mesiaci by pravdepodobne vôbec nedošlo. Počas rozhovoru tento „zabudnutý astronaut“ prezradil, aké nečakané odhalenie sa mu návrate späť na Zem naskytlo.

Počas rozhovoru pre PBS News v roku 2019 Michael Collins – často označovaný ako „zabudnutý astronaut“ z Apolla 11 – prezradil vec, ktorá ho najviac zasiahla počas jeho návštevy Mesiaca. „Mesiac bol nič v porovnaní s pohľadom na moju rodnú planétu. Pozrel som sa z okna a bola taká maličká,“ povedal. Collinsovou úlohou pri pristátí na Mesiaci bolo predovšetkým komunikovať so Zemou, ako aj pomáhať Armstrongovi a Aldrinovi počas misie.

(Zdroj: Getty Images)

Keď sa ich lietadlo pomaly vracalo späť na „domovskú planétu“, neprestával obdivovať jeho krásu a dodal: „Mohol som ju zakryť palcom. Ale zakaždým, keď som palec dal preč, znova sa objavila. Chcel som, aby to každý videl, bolo to nádherné. Bolo to maličké, modré, s malými pruhmi hrdzavej farby, ktorý nazývame kontinentmi,“ uviedol ďalej.

Bol zasiahnutý náhlym pocitom zraniteľnosti. „Vzbudilo to vo mne pocit krehkosti, oveľa väčšiu túžbu urobiť niečo na ochranu tejto krehkosti,“ dodal. Michael Collins bohužiaľ zomrel vo veku 90 rokov 28. apríla 2021.