VIDEO Turistka sa chcela odfotiť s Kráľovskou gardou, ignorovala varovania: Zrazu sa na ňu vrhol kôň a...

(Zdroj: YouTube/busk1976)

Britská kráľovská stráž je lákadlom pre množstvo turistov. Turisti sa s gardou môžu odfotografovať, no ako informujú tabule, je to na vlastné riziko. Dôvodom sú kone, ktoré môžu turistov kopnúť či dokonca uhryznúť. „Nedotýkajte sa gardy,“ informuje tabuľa, ktorá má turistom zabrániť v tom, aby sa priblížili do malej vzdialenosti. Zdá sa však, že veľa ľudí je kvôli dobrému záberu ochotných zariskovať. Jedna turistka sa nedávno presvedčila, že sa to nevypláca.

Postavila sa blízko gardy sediacej na vysokom čiernom koni a začala pózovať. Kôň bol zjavne vystrašený náhlym pohybom, otočil hlavu smerom k žene a zovrel jej zuby okolo ruky. Žena vykríkla a snažila sa vyslobodiť si ruku. Keď sa jej to podarilo, rozbehla sa k davu turistov. Hoci bola očividne v šoku, spočiatku vyzerala relatívne v poriadku. O niečo neskôr však klesla na chodník a okolo nej sa zhŕklo viacero turistov.

Muž za kamerou, ktorý na YouTube vystupuje pod menom Buska in the Park (@busk1976), sa dozvedel, že žena v dôsledku incidentu skolabovala. Video z incidentu publikoval na sociálnej sieti 21. júla a odvtedy nazbieralo veľké množstvo zhlianutí. Všeobecný konsenzus divákov je, že turisti by mali pri fotografovaní venovať väčšiu pozornosť tabuliam v oblasti. „Preboha, prestaňte pribiehať ku koňovi! Prečítajte si tabule,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Tabule sú tam z nejakého dôvodu, prečítajte si ich, prosím,“ dodal ďalší.