Modelka spala s viac ako 1 000 ľuďmi: Odhalila, prečo sú v sexe lepšie ženy ako muži! Robia túto dôležitú vec

Rozvedená slobodná matka Micki Danielsová priznala, že spala s viac ako tisíckou mužov a žien. Táto bisexuálka vedie úspešný účet na OnlyFans a pracuje ako eskortná spoločníčka. Aktuálne zarába šesťmiestne sumy. Na základe svojich skúsenosti len nedávno uviedla, že hoci má rada sex s oboma pohlaviami, muži ju často sklamali a sú v sexe horší ako ženy. „Nenaučia sa veľa vecí, napríklad to, kde je klitoris, zatiaľ čo ženy sa s ním narodia,“ uviedla pre portál news.com.au. Odlišný je vraj aj prístup k sexu. „Ženy sú zvyčajne oveľa jemnejšie ako muži, ktorí majú drsnejšiu povahu. Zároveň oveľa krajšie voňajú a väčšina z nich sa snaží ma uspokojiť,“ prezradila.

Pokiaľ ide o mužov, zistila, že ich prístup nie je dosť ohľaduplný. „Chcú sa vzrušiť alebo zažiť svoje fantázie,“ povedala. Niekedy očakávajú sex, aj keď sú „špinaví“, zatiaľ čo ženy sú „ohľaduplnejšie a starostlivejšie“ a osobná hygiena nie je pre ne problém. Zároveň by nemalo ísť iba o to, aby bolo dosiahnuté vyvrcholenie. Ženy sú po skončení sexu lepšie, a to tak pri upratovaní akéhokoľvek fyzického neporiadku, ako aj pri prejavoch emocionálnej prítomnosti. Danielsová sa domnieva, že je to preto, lebo ženy chcú vždy potešiť svojich sexuálnych partnerov, zatiaľ čo muži takýto inštinkt nemajú.

„Verím, že ženy boli stvorené, aby potešili muža, a muži sú zas otvorení tomu, aby boli potešení,“ uviedla. Ženy sa pritom nechcú páčiť len kvôli tomu, aby za to niečo dostali. Robia to z vlastnej vôle. Danielsová povedala, že je normálne, že ženy chcú mužom spríjemniť zážitok zo sexu aj po jeho skončení. „Mužov, ktorí sú starostliví aj po sexe, je veľmi málo a zvyčajne sú zadaní,“ povedala. Zároveň doplnila, že so zástupcami mužského pohlavia mala niekoľko naozaj nechutných sexuálnych zážitkov, ale v súvislosti so ženami si nevie na niečo takéto spomenúť.