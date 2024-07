Šok pre milovníkov zeleniny: Niektoré druhy obsahujú nikotín! Najviac ho obsahuje táto letná klasika

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Niektoré druhy zeleniny obsahujú stopy nikotínu. Ak by ste to však chceli použiť ako vysvetlenie, prečo odmietate konzumovať zeleninové jedlá, tak neobstojíte. Nikotín je síce chemická látka, ktorá môže byť vo veľkých dávkach vysoko návyková a nebezpečná, ale jej podiel v zelenine je naozaj minimálny a určite nespôsobuje závislosť alebo zdravotné komplikácie. Švédska spoločnosť Haypp, ktorá vyrába beznikotínové výrobky, uviedla: „Väčšina potravín, ktoré obsahujú nikotín, pochádza z čeľade ľuľkovité (sú známe aj ako nočné plody).“ Do tejto skupiny patria baklažány, paradajky, zelená paprika alebo zemiaky. „V týchto rastlinách sa obsah nikotínu meria v mikrogramoch (µg); jeden milión µg sa rovná jednému gramu,“ vysvetlili predstavitelia spoločnosti.

Paradajky obsahujú približne 7,1 µg/gram nikotínu, pričom koncentrácia tejto látky klesá, keď dozrievajú. Zelená paprika je na druhom mieste s obsahom od 7,7 do 9,2 µg/gram a zemiaky majú zvyčajne obsah tohto alkaloidu okolo 15 µg/gram. Jeho koncentrácia sa ale v zemiakoch môže zvýšiť na približne 52 µg/gram, ak ich roztlačíte. V prípade, že ich použijete, keď sú ešte zelené, môžu obsahovať približne 42 µg/gram. Karfiol obsahuje zhruba 16,8 µg/gram, a to napriek tomu, že nepatrí do čeľade ľuľkovité. Na vrchole je baklažán so 100 µg/gram. Bez obáv však môžete pokračovať vo svojej obľúbenej dávke a denne si dopriať päť porcií zeleniny.

Podľa Haypp sa v zelenine nachádza iba „stopové množstvo“ tohto alkaloidu a je nepravdepodobné, že by vás nepriaznivo ovplyvnil, aj keď tieto potraviny konzumujete pravidelne. Museli by ste zjesť napríklad viac ako desať kilogramov baklažánu, aby ste sa dostali na rovnaké množstvo nikotínu, aké je v jednej cigarete. A čo sa stane s jeho stopovým množstvom, keď skonzumujete jednu z uvedených druhov zeleniny? Našťastie, nepatrné množstvo tejto látky v takom malom množstve nepredstavuje pre vaše telo žiadne nebezpečenstvo. Spoločnosť Haypp vysvetľuje, že keď zjete zeleninu obsahujúcu stopové množstvá tejto chemikálie, jednoducho prejde vašimi črevami a vaše telo ju ľahko strávi.