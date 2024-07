VIDEO Strašidelný červ na pobreží vydesil ľudí: Ako z hororového filmu! A keď uvidíte, čo má na tele...

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

Príspevok s podrobnými informáciami o tomto hororovom stvorení sa objavil na Instagrame. „Čo je to za stvorenie priamo zo Zóny súmraku?“ pýtali sa hľadači veľrýb pri opise strašidelne vyzerajúceho tvora, na ktorého narazili v Monterey. „Dnes ráno sme ho našli visieť na našom móle, opatrne sme ho zdvihli kartónom a vrátili ho do vody,“ uviedol jeden z pozorovateľov veľrýb, informuje denník New York Post. Sprievodné zábery ukazujú dlhé, vlniace sa morské monštrum, ktoré má na každej strane tela chlpaté výbežky, čo pripomína monštrum z filmu Resident Evil.

Používateľov sociálnych sietí tento nález pochopiteľne vydesil a jeden z komentujúcich ho označil za absolútnu nočnú moru. „Hej, to je moja dolná časť tráviacej sústavy,“ vtipkoval ďalší komentujúci, zatiaľ čo iný nazval zviera lanom. Ako sa ukázalo, tento marťansky vyzerajúci tvor je v skutočnosti krvavý červ, druh bezstavovca pomenovaného podľa priesvitnej kože, ktorá odhaľuje jeho červenú telesnú plazmu pod ňou. Tento obyvateľ oceánov môže dorásť až do dĺžky 30 centimetrov a má jedovaté ústa so zubami, ktoré sú zrejme takmer také tvrdé ako u ľudí a ktoré vystreľujú a chytajú korisť.

Napriek tomu, že krvavý červ vyzerá skutočne strašidelne a dokonca môže pôsobiť nebezpečne, neútočí na ľudí. Odborníci však neodporúčajú prikladať prsty k jeho ústam, pretože by ich mohol uhryznúť ako šelma. Zaujímavé je, že tento červ pripomínajúci návnadu skvele láka ryby, a preto ho rybári často používajú ako návnadu.