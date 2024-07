Kráska (27) si kvôli žiarivej pleti zruinovala vzťah: Na tvár si natierala... Jej priateľ to už nevydržal!

(Zdroj: TikTok/malellysg)

„Začala som každé ráno používať spermie môjho priateľa, pričom som ich skladovala v zásobníkov na kocky ľadu,“ povedala 27-ročná brazílska ifluencerka v oblasti starostlivosti o pleť Malelly pre portál NeedToKnowOnline, informuje denník New York Post. Nanášanie telesných tekutín priateľa na pokožku jej údajne dodalo žiarivý lesk. Jej neustála potreba nových zásob však napokon spôsobila krach vzťahu. „Časom náš vzťah začal chladnúť,“ uviedla. „Zdalo sa mu, že je tu len na to, aby mi poskytol spermie, ktoré som použila na svoju tvár,“ dodala.

„Spočiatku mu to pripadalo vtipné a dokonca sa cítil užitočný,“ povedala brunetka bez toho, aby menovala svojho bývalého priateľa, ktorému sa jeho úloha netradičného dodávateľa kozmetiky rýchlo znepáčila. „Začal pochybovať o tom, či ho milujem, alebo ma zaujímajú len spermie, ktoré mi poskytuje. Cítil sa viac ako dodávateľ než partner, a to zo dňa na deň podkopávalo náš vzťah,“ dodala. Influencerka dodala, že používanie spermií u nej skutočne fungovalo, no mrzí ju, že sa jej kvôli tomu rozpadol vzťah.

„Po čase dokonca povedal, že sa cíti trochu znechutený myšlienkou, že používam spermie ako kozmetický prípravok,“ dodala. Po rozchode sa musí uspokojiť s kvalitným organickým peelingom. „Hľadám nové prírodné alternatívy starostlivosti o pleť, ktoré mi nebudú komplikovať milostný život,“ uzavrela Malelly. Len nedávno sa v médiách začali objavovať správy o celebritách, ktoré tiež používajú spermie ako prostriedok na boj proti starnutiu. Príkladom je 54-ročná herečka Jennifer Anistonová, ktorú preslávila rola Rachel Greenovej v ikonickom seriáli Priatelia. Priznala, že používa lososie spermie ako prostriedok na udržanie bezchybne sviežej tváre.

(Zdroj: Getty Images)

Aplikácia spermií lososa, ktorá má korene v kórejských kozmetických trendoch, údajne zvyšuje produkciu kolagénu, znižuje zápaly a zlepšuje pigmentáciu. Odborníci zo spoločnosti Peach & Lily, ktorá sa zaoberá starostlivosťou o pleť, tvrdia, že DNA získaná z rybej látky má silné regeneračné vlastnosti, nepôsobí na povrchovej úrovni, ale vniká hlboko do pokožky a pôsobí zvnútra, čím podporuje výmenu buniek, ktoré následne pomáhajú spevňovať pokožku a udržiavať jej pružnosť.