Modelka natáčala v obchode šteklivé VIDEÁ: Zrazu k nej podišla zamestnankyňa a... Dostala, čo si zaslúžila

(Zdroj: Instagram/dashadaley_)

Dvadsaťosemročná modelka a tvorkyňa obsahu Dasha Daleyová z austrálskeho Perthu zarába stovky eur za každé video, ktoré uverejní na internete. Špecializuje sa na tvorbu obsahu pre dospelých, predovšetkým na rôzne fetiše. Nedávno sa však pri natáčaní videa dostala do situácie, ktorá rozdelila používateľ sociálnych sietí na dva tábory. Vo videu, ktoré publikovala na TikToku, ju oslovila zamestnankyňa železiarstva Bunnings a informovala ju, že natáčanie videí v obchode nie je povolené. „Nemôžete natáčať TikTok videá v obchode,“ povedala žena, ktorú na zábere nie je vidno.

Modelka odvtedy zverejnila príklady videí, ktoré natočila v obchode so svojou kamarátkou. Jedno zahŕňa jej zohýbanie sa v džínsových šortkách. V ďalšom videu vidno, ako sa prechádza po uličkách a „hľadá muža“ ako súčasť virálneho trendu, v ktorom ženy vymieňajú zoznamovacie aplikácie za miesta, kde muži často stretávajú. Incident v železiarstve ju však nemilo prekvapil. „Všetci ostatní tam natáčajú a prejde im to,“ uviedla. Tiež označila incident za smiešny a prisahala, že sa do obchodu už nikdy nevráti.

Internet sa však kvôli kroku obchodu rozdelil na dva tábory. Jeden z modelkiných fanúšikov uviedol: „Páni, povedal by som im, aby sa starali o svoje veci.“ Druhý napísal: „Nemôžu vás vyhodiť za to, že ste na telefóne.“ Tretí sa pripojil: „Ale umožňujú zamestnancom, aby to robili.“ Na druhej strane, niektorí diváci sa postavili na stranu zamestnancov obchodu. Jedna osoba uviedla: „Chápem, prečo vás vyhodili.“ Ďalší zavtipkoval: „Som si istý, že Bunnings je zničený z toho, že ten, kto tam nemíňa peniaze, sa nevráti.“