Odborník prezradil, ako sa vyhnúť dlhým radom pred turistickými atrakciami: Choďte o TEJTO hodine, nie skôr!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Dovolenková sezóna je v plnom prúde. Kým niektorí sa tešia na oddych pri mori, iní túžia po dobrodružstve a spoznávaní nových miest. Súčasťou takýchto typov dovoleniek je tiež návšteva populárnych atrakcií, ktorými si destinácie známe. Niekedy však môže byť ťažké dostať sa do rôznych múzeí či historických pamiatok kvôli obrovskému počtu turistov. A priznajme si, iba máločo je také nepríjemné, ako státie v dlhom rade počas horúceho, slnečného dňa.

(Zdroj: Getty Images)

Niektorí cestovatelia si myslia, že ak sa chcú vyhnúť davu turistov, najlepšie je navštíviť populárne atrakcia hneď ráno. Výskum však ukázal, že rovnaký prístup volí čoraz viac dovolenkárov. Turistické destinácie a obľúbené atrakcie sú čoraz viac navštevované medzi 6. a 7. hodinou ráno. Profesionál v oblasti cestovania preto vyzval ľudí, aby sa na cestu vydali neskôr počas dňa. Odporúča ísť na obľúbené miesta počas otváracích hodín, nie pred nimi, aby ste sa vyhli návalu ľudí. „Verte mi, málokedy sa ocitnete vo veľkej tlačenici, alebo ak vôbec v nejakej,“ napísal v príspevku na Reddite, informuje denník The Sun.

Ak sa na dovolenku chystáte s deťmi, pravdepodobne vás zaujme tip od cestovateľskej guru. Skúsená cestovateľka a mama piatich detí Elly Stancliffeová vyzvala ostatných rodičov, aby si cestu naplánovali počas dňa. Hoci mnohí volia nočný let v domnienke, že ich dieťa si zdriemne, nie vždy je to tak. V mnohých prípadoch deti nedokážu zaspať a ich rodičia musia bojovať so zimou. „Zistila som, že cestovanie cez deň na ceste tam funguje najlepšie, pretože moje deti sú vždy príliš nadšené na to, aby spali,“ povedala generálna riaditeľka spoločnosti The Handbook pre denník. „Na ceste späť funguje nočná hodina, pretože vzrušenie už vyprchalo a sú unavené,“ dodala.