Žena sa prihlásila do populárnej aplikácie a zostala v šoku: Jej mŕtvy priateľ bol online! Morbídna príčina

Nemenovaná žena v príspevku na Reddite vysvetlila, že aplikácia Snapchat navrhuje ako priateľa jej dnes už mŕtveho bývalého partnera. „Snapchat tvrdí, že bol aktívny počas posledného dňa. Je to prvý návrh, ktorý sa tam objavil. Musela som si vytvoriť nové konto, pretože som zabudla heslo k svojmu starému. Stalo sa to po jeho smrti, stále mi ho navrhuje ako nového priateľa,“ uviedla ďalej. Ukázalo sa, že nie je jediná, ktorej sa stal podobný incident. Ďalšia žena v komentári uviedla: „Mala som priateľa, ktorý zomrel a v priebehu týždňa mi dvakrát zavolal zo svojho telefónu.“ Mala v telefóne jeho e-mail, pokúsila sa preto sledovať jeho telefón. Rýchlo však zistila, že bol vypnutý. Keď reagovala na telefonát, na druhom konci bolo ticho.

Tento problém nie je jedinečný pre Snapchat, pretože používatelia Redditu sa podelili o podobné strašidelné udalosti na rôznych iných platformách. „Mám takýto problém s Facebookom, stále mi navrhuje moje mŕtve dvojča ako niekoho, koho by som mal sledovať – a tiež že bol aktívny na Messengeri,“ prezradil jeden z komentujúcich. Ďalší dodal: „V odporúčaných priateľoch na Facebooku sa mi stále objavuje alternatívny účet môjho nezvestného, pravdepodobne mŕtveho známeho. Zmizol približne v tomto čase v roku 2016, takže ma naozaj štve, že stále vidím jeho tvár na svojej časovej osi, ale nemám ani to srdce odstrániť túto ponuku.“

Niekoľko používateľov špekulovalo, že tento jav môže byť spôsobený recykláciou telefónneho čísla zosnulej osoby. „Je pravdepodobnejšie, že niekomu žijúcemu bolo opätovne pridelené jeho číslo, pripojil sa k Snapchatu a Snapchat zaregistroval, že toto číslo bolo vo vašich kontaktoch. Nie je to až také divné, ale je to trochu znepokojujúce,“ vysvetlil jeden z komentujúcich. Ďalší používateľ v tejto súvislosti súhlasil a dodal, že algoritmus Snapchatu jednoducho nedokáže rozlíšiť osobu od čísla. Tretia osoba však ponúkla iný pohľad a navrhla: „Mohla by to byť jeho rodina, ktorá prechádza jeho staré príbehy a uložené snímky. Prežíva jeho života prostredníctvom uložených snímok.“