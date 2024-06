Chlapec v noci zišiel do kuchyne a zbadal niečo strašné: Rodičia mu neverili, no o pár mesiacov... Preboha!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Život chlapca sa zmenil na horor po tom, ako sa uprostred noci vkradol do kuchyne pre jedlo a nechcel, aby si to všimli jeho rodičia. Jeho príbeh zdokumentoval Jonathan Bartlett Allen, známy ako MrBallen. Povedal: „Jedného večera si chlapcova rodina vyšla na večeru do úžasnej reštaurácie odkiaľ si priniesli domov jedlo.“ Deväťročnému chlapcovi údajne uprostred noci zachutil zvyšok sladkokyslého bravčového mäsa a keď sa všetci uložili do postele, potichu sa začal zakrádať dolu schodmi ku chladničke. Vtom zostal ako prikovaný, pretože počul, že je niekto v kuchyni. Myslel si, že sú to mama alebo otec, ale namiesto toho uvidel úplne neznámeho človeka. Jonathan pokračoval: „Vystrčil hlavu a uprostred kuchyne uvidel vychudnutého muža, ktorého nikdy predtým nevidel, ako pije mlieko priamo z kartónu pred otvorenou chladničkou.“

Chlapec sa ovládol a nevykríkol. Namiesto toho sa vytratil na poschodie, aby upozornil rodičov. Otec zbehol dolu, ale nikto tam nebol. Rodičia prehľadali celý dom a nič podozrivé nenašli. Boli presvedčení o tom, že ich syn si príbeh buď vymyslel, alebo sa mu niečo snívalo, preto ho poslali späť do postele a tiež si išli ľahnúť. V nasledujúcich dňoch si chlapec začal starostlivo všímať rozmiestnenie predmetov v kuchyni a sledoval akékoľvek známky pohybu. Jonathan pokračoval: „Začal venovať naozaj veľkú pozornosť všetkému vo svojom dome. Ráno schádzal dolu skôr ako ostatní a sledoval, či sa v kuchyni nenachádzajú stopy, ktoré by naznačovali, že tam niekto bol. Raz si všimol, že držiak na obrúsky bol presunutý na inú stranu. Zaregistroval aj hrnček v dreze, ktorý nikto večer nepoužil. Preto si myslel, že sa niekto vkráda do domu.“

Napriek tomu mu rodičia neverili. O tri mesiace neskôr ležal chlapec vo svojej spálni a pozeral sa na stropný ventilátor. Vtom si všimol pár očí, ktoré sa na neho pozerali. V panike vbehol do rodičovskej izby a snažil sa vysvetliť, čo práve videl. Rodičia nenašli nič podozrivé a preto sa opäť domnievali, že ich syn má príliš bujnú fantáziu. Dni išli ďalej a asi po týždni sa začal po dome šíriť smrad. „Väčšina zápachu vychádzala z ventilácie v chlapcovej spálni. A čo je ešte horšie, z toho vetracieho otvoru vypadávali červy,“ prezradil Jonathan. Zmätení rodičia zavolali odborníkov na klimatizáciu, aby problém vyriešili. Boli presvedčení, že vo ventilácii zostalo uväznené nejaké mŕtve zviera.

(Zdroj: Getty Images)

Keď ju otvorili, naskytol sa im desivý pohľad a uvedomili si, že chlapcove podozrenia boli od začiatku správne. Jonathan pokračoval: „V ich strope našli mŕtvolu muža, ktorý tam žil. Mal tam aj posteľ. Boli tam kresby chlapca urobené z perspektívy, keď ho muž sledoval cez ventilačku. Niekto žil v ich strope celé mesiace a potom tam zomrel.“ Autor príspevku mrazivo poznamenal: „Ten muž nebol nikdy identifikovaný.“ Jeden z používateľov sociálnej siete, ktorým tento prípad otriasol, napísal: „Nikdy neignorujte deti. Môže sa zdať, že klamú, ale nikdy ich neignorujte.“ Ďalší uviedol: „Ten chlapec bude mať šialené terapeutické sedenia.“ Tretí dodal: „Mám také šťastie, že nemám v dome vetracie otvory a ani žiadne priestory na plazenie.“