Dokážete v ľuďoch čítať ako v otvorenej knihe? Potom musíte zvládnuť tento TEST! Poriadne sa zapotíte

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN – Čítanie myšlienok druhých je dokonalá superschopnosť. Lekár Sermed Mezher tvrdí, že to možno dokážete, ak prejdete týmto rýchlym očným testom. Uhádnete, čo si títo ľudia myslia? Ak zvládnete tento test, máte vysokú sociálnu inteligenciu.

Londýnsky lekár doktor Sermed Mezher povedal, že správne zodpovedanie otázok môže signalizovať, že máte vysokú emocionálnu inteligenciu a schopnosť čítať ľudí v miestnosti. Nižšie skóre je pritom veľmi úzko spojené s autizmom, pričom na identifikáciu neurodivergencie u dospelých sa vo veľkej miere využíva test „Čítanie mysle očami“ (Reading the Mind in the Eyes Test – RMET). Doktor Mezher na svojom účte na TikToku uviedol: „Psychologický test. Dokážete rozpoznať emócie len podľa výrazu očí? Nízke skóre súvisí s autizmom a vysoké skóre s empatiou a tým, že ste žena. Takže, myslíte si, že tento výraz je hravý, upokojujúci, podráždený alebo znudený?“

#test ♬ Big mood - aApVision @drsermedmezher “I Can Read People” #psychology . The "Reading the Mind in the Eyes" test is a psychological tool designed to assess a person's emotional intelligence, particularly their ability to recognize and interpret the emotions and mental states of others through subtle cues in the eyes. This test involves showing participants photographs of the eye region of different faces and asking them to choose the emotion or thought being expressed from a set of options. This test is closely linked to research on autism spectrum disorder (ASD), as individuals with ASD often experience challenges in social communication and empathy. People with autism may find it difficult to read and respond to social cues, including facial expressions, which can hinder their ability to engage in typical social interactions. Studies using the "Reading the Mind in the Eyes" test have found that individuals with ASD generally score lower than neurotypical individuals, highlighting differences in social-cognitive processing. The test provides insights into the specific ways in which autistic individuals perceive and interpret social information, contributing to a better understanding of the social difficulties associated with autism. #psychologyfacts

Mezher najprv priblížil nasledujúci čiernobiely obrázok očí jedného muža, ktoré sa pozerajú priamo do objektívu kamery. Tento záber zverejnilo Centrum pre výskum autizmu na univerzite v Cambridgei po štúdii z roku 1997, v rámci ktorej vedci po prvýkrát skúšali RMET. Aj keď by ste možno povedali, že tento muž je znudený, správna odpoveď je hravý. Mezher potom priblížil ďalší čiernobiely záber, na ktorom je zrejme starší muž, ktorý mračí čelo. „Schopnosť rozlúštiť výraz niekoho tváre len prostredníctvom jeho očí je pozoruhodná schopnosť, ktorá silne koreluje s emocionálnou inteligenciou. Naše oči sa často označujú ako okná do duše, pretože môžu odhaliť množstvo informácií o emocionálnom stave a vnútorných myšlienkach človeka,“ uviedol ďalej.

Emocionálna inteligencia zahŕňa schopnosť vnímať, chápať a zvládať vlastné emócie, ako aj rozpoznať a vcítiť sa do emócií iných. Pokiaľ ide o čítanie výrazov očami, emocionálna inteligencia zohráva kľúčovú úlohu. Zdokonaľovaním tejto zručnosti dokážu ľudia nadviazať hlbšie spojenie s ostatnými a získať cenné informácie o emocionálnej pohode a zámeroch človeka. Doktor pokračoval: „Schopnosť čítať výrazy očí pomáha aj pri riešení konfliktov, pretože pomáha identifikovať skryté emócie a podporuje efektívnu komunikáciu.“ Nie je prekvapením, že sekciu komentárov čoskoro zaplavili používatelia, ktorí tvrdili, že test vyskúšali na vlastnej koži. Jedna osoba napísala: „Doslova vidím len oči, neviem, ako ľudia vidia výrazy.“