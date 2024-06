Mechanik odhalil jednoduchý trik, ako používať klimatizáciu: Toto je ideálna teplota, vďaka ktorej ušetríte!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA - Odborník, ktorý je na internete známy ako Car Care Nut, sa na YouTube podelil o jednoduchý trik, ako by mali majitelia motorových vozidiel správne používať klimatizáciu. Ak sa ním budete riadiť, zabezpečíte si vo svojom vozidle príjemnú celoročnú teplotu a zároveň ušetríte peniaze.

Podľa mechanika známeho ako Car Care Nut by ste sa nemali dotýkať klimatizácie. Odborník, ktorý ju inštaluje, ju totiž nastaví tak, aby udržiavala vo vozidle správnu teplotu počas celého roka prostredníctvom funkcie automatického kúrenia. Pri jej použití si môžete byť istí, že ventilátor je optimálne nastavený, čo vám zabezpečí príjemné pocity z klímy a zároveň ušetrí peniaze. „Väčšina moderných áut má funkciu automatického kúrenia, ventilácie a klimatizácie (HVAC). Mnoho ľudí ju však nepoužíva. Meria kvalitu vzduchu v kabíne a teplotu. Všetky tieto údaje zadáva do veľmi zložitej rovnice, aby zistila, kam má nasmerovať vzduch,“ priblížil odborník, píše denník The Sun.

Automatickú klimatizáciu je možné aktivovať jednoduchým stlačením tlačidla na prístrojovej doske. Zvyčajne je označené slovom „auto“ a často má aj malú kontrolku, ktorá informuje o jeho aktivite. Funkcia HVAC je navrhnutá tak, aby regulovala kvalitu vzduchu a aj teplotu vo vašom vozidle v závislosti od vonkajších podmienok. Znamená to, že ju môžete používať počas celého roka, pričom v zime vás udržuje v teple a v lete v chlade.

„Ľudia si môžu nastaviť svoju automatickú klimatizáciu na 22 stupňov Celzia po celý rok a budú sa cítiť komfortne. Väčšina systémov HVAC je navrhnutá tak, aby pri nastavení teploty pracovala optimálne. V skutočnosti by ste mali klimatizáciu zapnúť aj v zime a systém ju zmení na odvlhčovač,“ pokračuje odborník. Jednou z výhod jej využitia je odhmlievanie čelného skla odstránením vlhkosti z kabíny. Automatická regulácia je preto účinnejšia ako manuálne ovládanie klimatizácie, lebo spotrebuje menej paliva a z dlhodobého hľadiska vám ušetrí peniaze.