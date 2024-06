Žena, ktorá údajne strávila tri dni v nebi, odhalila budúcnosť ľudstva: Už čoskoro nastanú poriadne čistky!

(Zdroj: YouTube/LifeAfterLifeNDE-is1kh)

Julie Pooleová tvrdí, že je duchovná majsterka a vybudovala si kariéru, vďaka ktorej pomáha iným svojím učením. Od detstva však bola fyzicky, psychicky, sexuálne a emocionálne zneužívaná. Trénerka duchovného a osobného posilnenia vysvetlila, že hoci to z nej urobilo trosku, priblížilo ju to k duchovnosti. Pooleová vždy otvorene hovorila o svojich zážitkoch. Nedávno prehovorila o svojom posmrtnom zážitku, ktorý zažila po pokuse o samovraždu. Autorka uviedla, že ako 21-ročná sa predávkovala liekmi a istým spôsobom zomrela. Zrazu sa ocitla v duchovnej ríši podobnej nebu.

Pooleová tvrdí, že dostala vízie o budúcnosti ľudstva. Vo videu na YouTube prezradila: „Zrazu som okolo seba uvidela svojich sprievodcov a anjelov, ktorí ma zdvihli a vzali ma do vyšších sfér. Pamätám si len, že som povedala: ‚Idem domov‘ a oni povedali: ‚Nie, nejdeš, ešte neprišiel tvoj čas.‘“ Títo duchovia jej potom údajne povedali: „Varovali sme ťa, že to bude príliš ťažké a zdrvujúce.“ Poole uviedla, že sa po troch dňoch vrátila do svojho pozemského tela, ale pamätá si niekoľko posledných slov, ktoré dostala od týchto nadpozemských bytostí.

Sľúbili jej, že medzi rokmi 2012 a 2032 sa pre ľudstvo začne nový „zlatý vek“. „To, čo mali na mysli pod pojmom zlatý vek, je, že už tisícročia existuje obrovská moc, zneužívanie a kontrola... to všetko bolo v rukách niekoľkých ľudí, ktorí ovládali masy. Tento zlatý vek prináša rovnosť vo všetkých oblastiach, takže to, čo je falošné, nepravdivé a skazené, padne,“ vysvetlila Pooleová. Ďalej uviedla, že tejto myšlienke určite verí a tvrdí, že sa blížime k „dňu zúčtovania“. Pokračovala: „Blíži sa nie preto, aby sme zažili Armagedon, ale aby sme zistili, že ľudia pri moci sú skorumpovaní. Chytajú ich, vyhadzujú a namiesto nich prichádzajú ľudia, ktorí majú čisté srdce, čisté úmysly.“