Mamička rozzúrila ľudí: Svojho syna berie do bazéna, aby ho nemusela kúpať doma! Tvrdý odkaz od odborníkov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

COLORADO - Príspevok Neely Graceyovej spustil na Instagrame vlnu kritiky. Mamička dvoch detí totiž bez okolkov priznala, že keď berie svojho syna do bazéna, potom ho už doma nekúpe. Odborníci upozorňujú, že ľudia takýmto správaním riskujú vznik viacerých zdravotných problémov.

Osviežiť sa v bazéne počas horúčav je síce dobrý nápad, ale v žiadnom prípade to nemôže kompenzovať základné hygienické návyky. A to je aj dôvod, prečo príspevok 34-ročnej mamičky Neely Graceyovej vyvolal taký rozruch. Na Instagrame uviedla, že bazén sa počíta ako kúpeľ. Zároveň vyzvala ostatné matky, aby sa k nej pridali. „Prosím, povedzte mi, že nie som jediná mama, ktorá to oslavuje,“ doplnila v opise videa v nádeji, že jej dá za pravdu aspoň časť z viac ako 8,3 milióna používateľov sociálnej siete.

Veľkej podpory sa však nedočkala a väčšina z nich vyjadrila zhnusenie. „Deň v bazéne pre moje deti znamená, že ich neminie večer vo vani. Je to také nechutné: chemikálie, opaľovací krém, pot, moč, soľ,“ uviedla jedna z komentujúcich. Iný používateľ napísal, že sa nikdy nesprchuje dlhšie ako po dni v bazéne alebo na pláži. Ďalší uviedol: „Ach, to je hnusné. To je možno horšie ako kúpať deti len raz týždenne.“ K príspevku sa vyjadril aj inštruktor plávania, ktorý upozornil, že voda v bazéne poškodzuje kožné a vlasové bunky a vždy je potrebné sa umyť. V opačnom prípade sa pokožka vysuší a môže svrbieť.

Na nebezpečenstvo chlóru v bazéne poukázali aj vedci z kozmetickej spoločnosti Clarins: „Môže zbaviť pokožku prirodzených olejov, čo potenciálne podporuje jej predčasné starnutie,“ napísali vo svojej štúdii. „Umývanie pokožky chlórovanou vodou môže narušiť prirodzenú kožnú flóru, čo vedie k vzniku ochorení, ako je napríklad akné. Dlhodobé vystavenie tejto chemickej látke má za následok aj podráždenie a svrbenie pokožky,“ dodali. Odhliadnuc od záplavy kritiky sa na stranu Neely predsa len postavilo zopár mamičiek. „Pre mňa ako pre mamu sa to počíta!“ napísala jedna z nich. „Bežím a skáčem do bazéna. Som dezinfikovaná. Je to moje motto už vyše 21 rokov, odkedy sa mi narodilo prvé dieťa,“ dodala.