Sedíte dlhé hodiny za počítačom? Robte toto polhodinu denne, radia experti! Predídete vážnym ochoreniam

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Niektorí tvrdia, že sedieť na dlážke je prospešné a mali by ste ho vykonávať pravidelne. Ide ale o teóriu, ktorá sa zdá byť až príliš dobrá na to, aby bola pravdivá. Sedenie so skríženými nohami na zemi môže byť totiž dobré pre mobilitu a flexibilitu. Väčšina dospelých pravdepodobne takto nezvykne sedávať. A deti, ktoré to obľubujú, robia dobre. „Z hľadiska zdravotných prínosov alebo pohybového aparátu, si naozaj myslím, že poloha sedu so skríženými nohami, podporuje rozsah pohybu v bedrách, krížoch a kolenách,“ pre portál HuffPost povedal Christopher Bise z katedry fyzioterapie na Pittsburskej univerzite.

(Zdroj: Getty Images)

Doplnil, že vďaka takémuto sedeniu zostáva pružná spodná časť tela. Fyziatrička Jennifer O'Connellová z nemocnice Hospital for Special Surgery v New Yorku pre portál doplnila, že jedným z problémov sedenia na stoličke je skutočnosť, že v tejto polohe zostáva napäté svalstvo, ktoré predlžuje bedrový kĺb a ohýba koleno, a práve sedenie v polohe so skríženými nohami na dlážke tomu môže trochu pomôcť. Ak sa vám však nedarí dostať sa na zem, stále môžete pracovať na svojej pohyblivosti a ohybnosti a takto sa usadiť napríklad aj na gauč.

Správny rozsah pohybu je dôležitý

Zachovanie rozsahu pohybu je dôležité z mnohých dôvodov. S pribúdajúcimi rokmi sa budete môcť lepšie pohybovať po dome, vybavovať si záležitosti a hrať sa s deťmi a vnúčatami. „Jednou z vecí, ku ktorým dochádza starnutím, je skutočnosť, že sa stávame menej flexibilní, pretože sa začíname spomaľovať. Lenže nemusí to tak byť,“ povedal Bise. „Ak máte kosti, kĺby a svaly, ktoré sú nepružné, stuhnuté, nebudete sa pohybovať tak dobre alebo tak efektívne, ako by ste mohli,“ pokračoval. Prechod od sedenia na zemi, cez stoličku až po chôdzu a cvičenie je skvelý spôsob, ako si udržať pohyblivosť a flexibilitu. Okrem toho je dôležitá aj schopnosť dostať sa do polohy v sede na zemi a potom späť. Starší ľudia sú náchylní na pády, ale ak sa dokážu zdvihnúť, spustiť sa na zem a potom sa znovu zdvihnúť, budú v budúcnosti lepšie predchádzať pádom.

(Zdroj: Getty Images)

Zapojíte aj brušné svalstvo

Podľa O'Connella zapája sedenie na zemi svaly jadra spôsobom, ktorý sa pri sedení na stoličke nedá dosiahnuť. Bez opory chrbta na operadle sa totiž toto svalstvo automaticky zapína. „A potom už len samotné vstávanie z tejto pozície je prospešné pre celé telo. Pri vstávaní si precvičujete boky, kolená, celý spodný reťazec a jadro,“ priblížil.

Aj sedenie na zemi má svoje limity

Môžete to vyskúšať približne 30 minút, určite nie celý deň. „Existuje dôvod, prečo vám hodinky Apple Watch každých 60 minút pripomínajú, aby ste vstali a začali sa hýbať. Niektoré z pohybov sú posturálne, iné len jednoduchým pohnutím a rozhýbaním kalórií, ale mnohé sú aj zmenou polohy,“ poznamenal Bise. O'Connellová povedala, že svojim pacientom, ktorí pracujú za stolom, bežne hovorí, aby vstali a hýbali sa. Či už ide o chôdzu po pohár vody alebo len o pohyb po dome. „Než sa nazdáte, uplynula hodina až dve, nevstali ste a nepohli ste sa. A hoci ste si to nevšimli, pretože ste sa sústredili na prácu, váš chrbát si to všimol,“ vysvetlila.

(Zdroj: Getty Images)

Nie je to pre každého ideálne

„Jedným z dôvodov, prečo môže byť sedenie na zemi škodlivé, sú komplikácie s kĺbmi,“ povedal O'Connell. „Pre porovnanie: ja mám problém s tým, že sa mi zle otvárajú bedrá, takže sedieť v tradičnej polohe so skríženými nohami na zemi je pre mňa veľmi náročné,“ uviedol. Okrem toho môžu mať problémy so sedením na zemi aj ľudia, ktorí sa zotavujú po operáciách alebo zraneniach. „Tak ako pri všetkom, tak aj pred začatím akéhokoľvek druhu cvičenia by ste to mali konzultovať so svojím lekárom. Môžete sa tiež poradiť s fyzioterapeutom, ktorý vám poskytne stratégie na vstávanie z podlahy,“ dodal. Aj keď je dobré, aby ste svoje telo dostávali do rôznych polôh a pozícií, nemali by ste to robiť, ak to pre vás nie je bezpečné.