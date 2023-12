Pár si to za bieleho dňa rozdal na otvorenom balkóne, susedia nevedeli, kam pozerať: PIKANTNÉ zábery!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

HOUSTON – Miestni obyvatelia sa sťažujú, že Airbnb prinieslo do rodinného susedstva sexuálne večierky, drogy a násilie. Ich obavy potvrdil nedávny incident, kedy jeden pár sexoval priamo na balkóne. Pikantné video obletelo internet.

Obyvatelia mestských domov v Texase v hodnote až 500 000 dolárov (458 055 eur) podľa stanice Houston Fox majú dosť toho, čo opisujú ako sexuálne večierky, násilie a užívanie drog. To do ich susedstva údajne prinieslo Airbnb. Nedávne video zachytáva dvojicu, ktorá si užívala sex na otvorenom balkóne blízko základnej školy. „Dvaja jednotlivci sa rozhodli zapojiť do aktivít pre dospelých priamo pred nami, priamo pred všetkými,“ povedal jeden zo susedov.

Ďalšia šokujúca fotografia zachytáva ženu oblečenú v tangách, ktorá bezstarostne kráča po dláždenej ceste. Ľudia, ktorí žijú v mestských domoch v blízkosti nákupného centra Galleria v Houstone, tvrdia, že toto po presťahovaní sa do luxusnej štvrte nečakali. „Bolo to hrozné. Bolo to v pondelok ráno. Mohli byť s nami deti. Len dve minúty odtiaľ je základná škola,“ uviedol iný obyvateľ.

Podľa ponuky prenájmu sa v luxusnom dome vyspí až 10 ľudí a dá sa rezervovať za necelých 486 dolárov (445 eur) za noc. „Každá spálňa je vybavená hodvábne hladkou posteľnou bielizňou, pohodlnými prikrývkami a mäkkými vankúšmi, vďaka ktorým budete mať pocit, že spíte na nebeských oblakoch,“ píše sa v online príspevku.