Ľudia sa snažia rozlúštiť záhadný odkaz vo fľaši: Dokážete dešifrovať túto vetu? Vraj môže viesť k pokladu!

Obyvatelia Londýna si lámu hlavu nad záhadnou sklenenou fľašou, ktorú objavili na brehu Temžy. V jej vnútri sa totiž nachádzal kryptický, zalaminovaný odkaz, píše The Sun. Miestna skupina, ktorá pravidelne pátra po rôznych artefaktoch a pokladoch ukrytých v tamojšej rieke, netuší, čo odkaz znamená. Píše sa v ňom: "Široký a Ťažký, zapĺňam mesto, severne od Freehold, tam ma môžeš nájsť."

Niektorí sa domnievajú, že by mohlo ísť o mapu pokladu, ktorý je ukrytý v grófstve Lancashire. "Ahojte všetci, dnes mám pre vás hádanku. Minulý týždeň som bol pri Temži a našiel som tam tento odkaz vo fľaši. Vyzerá to ako nejaká kryptická nápoveda, ale nedokážem ju rozlúštiť. Pomôžete mi s tým?" napísal objaviteľ odkazu Chris Green na Facebooku.

Ľudia rýchlo začali špekulovať, čo chcel autor odkazu vlastne povedať. Jedna osoba si myslí, že keďže slová Široký a Ťažký sú písané so začiatočným veľkým písmenom, mohli by označovať mená niečoho alebo niekoho. Ďalší uvažujú, či by odkaz bol schopný doplaviť sa do Temžy až z Atlantického oceána. Iní sa zas domnievajú, že by hádanka mohla odkazovať na nejakú krčmu v Londýne. Tak či onak, všetci sú dychtiví zistiť, čo odkaz naozaj znamená.