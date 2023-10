Žena (32) už rok žije na Antarktíde: Neuveriteľné, čo sa za ten čas stalo s jej telom

(Zdroj: Instagram/wandereatwrite)

Tridsaťdvaročná Michelle sa v októbri 2022 presťahovala na Antarktídu, aby tu pracovala ako manažérka služieb na polárnej výskumnej stanici Amundsen–Scott. Okrem nej tam pôsobí 42 vedeckých pracovníkov. Ona konkrétne sa stará o prevádzku jedálne, ubytovanie, upratovanie, maloobchod a poštu. Prezradila, aké je to žiť na mieste, kde sa teploty bežne pohybujú na hodnote -86 stupňov Celzia a kde polroka nevidela denné svetlo. Svoj pobyt na najchladnejšom kontinente dokumentuje na Instagrame.

Ak mám byť úprimná, už mi dochádza trpezlivosť

V jednom z videí prezradila, že tamojšie letisko sa 15. februára zatvára na zimu, čo znamená, že nikto sa odtiaľ nedostane ani tam nemôže priletieť až do 28. októbra. Američanka priznala, že byť v prítomnosti tých istých ľudí osem mesiacov v kuse je niekedy náročné. "Ľudia sa s izoláciou vyrovnávajú rôzne. Niektorí sa zavrú do svojich izieb a takmer vôbec ich nevidíte. Väčšinu z mojich kolegov mám rada, ale ak mám byť úprimná, už mi dochádza trpezlivosť." Taktiež prehovorila o tom, aký to bol pocit vidieť slnko po prvý raz po šiestich mesiacoch. "Zdalo sa, akokeby moje telo za ten čas zostarlo o celú dekádu, obzvlášť zle som znášala september. Ale zvládla som to."

Michele v rozhovore pre magazín Newsweek prezradila, že vždy mala záľubu v cestovaní. Sama cestuje od roku 2013. Podarilo sa jej byť už na všetkých kontinentoch, prácu na južnom póle získala vďaka programu National Science Foundation's U.S. Antarctic Program vlani na jeseň. S ostatnými pracovníkmi býva na stanici, ktorá je postavená v internátnom štýle. Zakaždým, keď vyjde von, musí si zakryť každú časť svojho tela vrátane očí, inak by sa na nich okamžite začal tvoriť ľad.

Za celý rok nevidela žiadne zvieratá ani stromy

Napriek tomu, že pobyť na ľadovom kontinente považuje za veľmi náročný, je to pre ňu zároveň nádherná skúsenosť. "Život na južnom póle je veľkou výzvou, monotónny a je tu neustály chlad. Za ten rok som tu nevidela žiadne zvieratá ani stromy. Ale som rada, že som to absolvovala," hovorí Endová s tým, že je veľmi vďačná za túto skúsenosť. Po tom, ako sa skončí jej misia, vraj hneď vyrazí niekde do teplých krajín a už sa teší na zvieratá a čerstvé jedlo.