Horor na dovolenke v Španielsku: Žena (40) sa vybaľovala, keď si v kufri našla... premkol ju obrovský strach!

Štyridsaťročná Sarah z Londýna minulé leto odletela na dovolenku na Kanárske ostrovy. Jej kamarátky mali priletieť o dva dni neskôr. Po príchode do hotela sa hneď začala vybaľovať a chystala sa ísť do bazéna. Vtom však dostala upozornenie na mobilný telefón, že niekde nablízku je sledovacie zariadenie AirTag. Najprv si myslela, že je je, pretože ho často používa na hľadanie svojich dvoch psov. Potom ale zistila, že patrí niekomu inému. Prehľadala teda izbu, či ho tam náhodou nezabudli hostia ubytovaní pred ňou. Nakoniec ho na svoje veľké prekvapenie našla v príručnej batožine. "Tá lacná verzia AirTagu od Apple nepatrila mne. Hneď mi prešli po chrbte zimomriavky, keď som zbadala tú čiernu škatuľku, v ktorej bolo zariadenie umiestnené," povedala Burtonová pre denník The Sun.

Nikdy by si nebola pomyslela, že sa jej niečo také stane, pretože pracuje v bezpečnostnej firme a je veľmi opatrná. Pamätá si, že keď nastúpila do lietadla, kufrík uložila do batožinového priestoru nad ňou a celý čas sa jej nedotkla. Niekto jej teda musel vložiť zariadenie do batožiny v autobuse počas presunu do hotela. Okamžite z neho vybrala batériu a požiadala recepčného, aby ju presťahovali do inej izby a pod iným menom. Mala taký obrovský strach, že dokonca rozmýšľala, že sa vráti domov, no kamarátky ju prehovorili, aby na ne počkala. Dovolenku si však neužila, pretože celý čas trpela úzkosťami a bála sa, či ju niekto nesleduje. Domov preto odišla o päť dní skôr.

Cítila som sa totálne zraniteľne

"Nikde som nechcela ísť sama a bála som sa dať si večer drink. To je vplyv sledovania AirTagom. Cítite sa totálne zraniteľne," opísala Britka svoje pocity. O sledovaní prostredníctvom AirTagu už vraj počula. "Moja skúsenosť dokazuje, aké ľahké je vložiť zariadenie do niekoho batožiny. Pomyslenie na to, že takto kriminálnici a rôzni predátori sledujú nevinné ženy a mužov, je naozaj hrôzostrašné," pokračuje. Svoj príbeh zverejnila preto, lebo chce varovať ostatných ľudí, ktorí sa chystajú na letnú dovolenku, aby boli mimoriadne ostražití, najmä ak cestujú sami. "Sledovanie neznamená, že niekto stojí v okne a pozerá na vás. Táto forma kybernetického stalkingu umožňuje získať zločincom viac informácií o vás, než kedykoľvek predtým. Vedia, kde sa práve nachádzate, sledujú každý váš krok. Môže sa to stať každému," dodala Burtonová.

Sú AirTagy nebezpečné?

Odkedy boli AirTagy uvedené na trh, objavilo sa množstvo správ o tom, že ich ľudia využívajú na sledovanie svojich expartnerov. Na sociálnych sieťach boli zverejnené príbehy, v ktorých ženy uvádzali, že zariadenie našli ukryté vo svojich autách, kabelkách či vreckách kabátov. Spoločnosť Apple sa zneužitiu zariadenia snaží zabrániť tým, že pravidelne aktualizuje jeho softvér a pridal do neho proaktívny výstražný systém, vďaka ktorému aj Sarah zistila, že v jej blízkosti sa AirTag nachádza.