Rodina pri čistení mrazničky narazila na záhadné jedlo: Keď zistili, čo to je, vybuchli od smiechu

NEW YORK - Istá rodina z USA zostala ohromená a trochu zmätená po tom, čo pri vypratávaní mrazničky objavili jedlo so záhadným odkazom. Išlo o brownie, ktorý patril ženinmu otcovi. Nebol to však obyčajný koláč, tento bol s marihuanou. Ľudia sa v komentároch podelili o podobné incidenty.

Ruby Summervilleová zdokumentovala rodinné vypratávanie chladničky, pri ktorom odhalili staré jedlo zabalené do fólie. "Celá rodina trávila víkend prácami okolo domu a záhrady. Mraznička nebola vyčistená od kúpy pred niekoľkými rokmi," povedala pre Newsweek. Udržať si prehľad o tom, čo je a čo nie je bezpečné jesť, je mimoriadne dôležité. Vo všeobecnosti platí, že všetko, čo vyzerá alebo zapácha podozrivo, by ste mali vyhodiť. Keď však Summervilleovej otec narazil na záhadné jedlo zabalené vo fólii, ktoré so sebou nieslo charakteristickú vôňu, váhal, či ho má vyhodiť.

Vo videu na TikToku je počuť, ako sa Američanka pýta, čo v mrazničke našli. Jej otec objavil odkaz, na ktorom bolo napísané: "Nejedz všetko naraz. Dorazí ťa to." Keď rozbalil fóliu, naskytol sa mu pohľad na niečo, čo vyzeralo ako brownie s marihuanou. "Vedela som, čo to je, aj keď to nebolo moje. Bolo zábavné vidieť reakciu môjho otca, pretože očividne na to zabudol," prezradila Ruby. Kúsok koláčika vraj dostal jej otec pred niekoľkými rokmi od starého priateľa.

Z komentárov vyplýva, že do podobnej situácie sa dostalo množstvo ďalších ľudí. "To isté sa stalo, keď zomrela moja prateta. Podelili sme sa o sušienky, bol to skvelý víkend, keď sme na ňu spomínali," napísala jedna osoba. Summervilleová uviedla, že má celkom jasnú predstavu o tom, prečo sa video stalo také populárne. "Očividne to nie je zinscenované a vďaka tomu sa užívatelia, ktorí radi fajčia alebo konzumujú brownies, cítia trochu normálne a lepšie," vysvetlila. Príbeh mal šťastný koniec, jej rodičia si vraj koláčik rozdelili: "Povedali, že to bol najlepší koláčik všetkých čias a teraz sa snažia nájsť recept."