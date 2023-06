Najjednoduchší trik, ktorý odoženie komárov: V lete noste tieto farby oblečenia!

LONDÝN - Aj keď sa komárom asi nedá úplne vyhnúť, existujú určité riešenia, vďaka ktorým ich od seba odpudíte. Repelenty sú síce skvelou alternatívou, no ak ich nemáte poruke, môže vám pomôcť správny výber oblečenia. Podľa odborníka by ste mali zabudnúť najmä na tmavé farby.

Či už piknikujete v prírode alebo si len tak vychutnávate drink pod holým nebom, letné outdoorové aktivity môžu ľahko prekaziť útoky otravných komárov. Bodavému hmyzu sa darí v horúcom počasí a môže zaútočiť kdekoľvek - od vašej záhrady až po vašu spálňu. Našťastie existuje široká škála produktov a riešení, ktoré vás od neho aspoň čiastočne dokážu ochrániť. Jedným z najjednoduchších a najlacnejších spôsobov je vyhýbanie sa určitým farbám oblečenia.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

Noste svetlé oblečenie

Komáre preferujú tmavé oblasti, čo znamená, že ich priťahuje aj tmavé oblečenie. Ak vo vašom šatníku dominujú čierne alebo tmavomodré veci, možno je načase vymeniť ich za biele a svetlejšie. Zahid Adnan zo spoločnosti The Plant Bible pre Homes & Gardens pre Express povedal, že biele oblečenie môže tiež chladiť pokožku spôsobom, ktorý môže pomôcť odvrátiť nepríjemný hmyz. "Tmavé farby majú tendenciu zadržiavať teplo a komáre sú priťahované teplom a oxidom uhličitým, ktorý prirodzene vyžarujeme. Preto nosenie svetlejšieho oblečenia môže spôsobiť, že budete menej príťažliví pre tento hmyz," vysvetlil.

Ďalšou farbou, ktorej sa treba vyhnúť počas letných večerov, je podľa doktorky Zoe Williamsovej červená. "Komáre vidia červený pigment v koži a to ich k nám priťahuje. Keď nosíme červenú, vťahujeme ich dovnútra," uviedla. Najlepšie preto urobíte, ak sa tejto farbe počas leta vyhnete. Williamsová však trvá na tom, že zmena farieb oblečenia síce môže pomôcť, no je dôležité používať repelenty. Podľa jej slov je to najlepší spôsob, ako sa chrániť pred týmto hmyzom.