Prichádza veľká vlna tropických horúčav: V týchto dňoch môžu padnúť teplotné rekordy! Teplomery budú atakovať TOTO číslo

Prvú vlnu horúčav, ktorá zasiahla naše územie meteorológovia zaznamenali prekvapivo neskoro, až v druhej polovici júna. Za uplynulé roky to bolo najneskôr v histórii meraní, informuje imeteo.sk. Po prestávke v podobe dvoch týždňov teraz do našej oblasti začína prúdiť tropický vzduch, ktorý sa postará o ďalšiu vlnu. Teploty majú podľa predpovedí každým dňom stúpať a prvá pokorená hranica +30 stupňov Celzia by sa mala objaviť už dnes.

Zatiaľ čo na východe Slovenska ešte prevláda zväčšená oblačnosť, tlaková výš, ktorá postupuje z Nórskeho mora a Škandináviu cez strednú Európu až nad Stredomorie sa neskôr presunie zo západného Slovenska na juhovýchod. Víkend bude príjemne teplý, teploty sa budú pohybovať okolo +30 stupňov Celzia, no už v nedeľu by sa do našej oblasti mal dostať horúci vzduch z Afriky. Teploty budú stúpať na viacerých miestach na našom území, na západe by mohli presiahnuť aj +35 stupňov Celzia. Maximálna teplota by sa na začiatku pracovného týždňa mohla priblížiť až k +36 stupňom Celzia. Teploty na strednom a východnom Slovensku sa taktiež dostanú nad +30 stupňov Celzia. Druhú vlnu horúčav preruší až príchod studeného frontu, ktorý podľa predpovedí zatiaľ nie je možné presne určiť. Podľa niektorých modelov by ochladenie mohlo prísť už v pondelok večer, podľa iných by horúčavy mohli vydržať až do stredy.

Úrad verejného zdravotníctva preto upozorňuje na dodržiavanie pitného režimu u dospelých v rozmedzí medzi 1,5 litra až 3 litre tekutín, v prípade detí je potrebné vodu v pravidelných intervaloch ponúkať. "Množstvo tekutín, ktoré organizmus potrebuje, je u každého človeka individuálne. Počas horúčav sa odporúča vypiť minimálne dva až štyri decilitre tekutín na desať kilogramov hmotnosti," priblížili odborníci. Mimoriadne dôležité je podľa ÚVZ dodržiavanie pitného režimu pre seniorov. Počas horúčav tiež odborníci odporúčajú stravovať sa "ľahšie", no zároveň zabezpečiť pre telo dostatok živín. Letné oblečenie by malo byť ľahké, vzdušné, voľnejšieho strihu, skôr svetlých farieb a z prírodných materiálov.