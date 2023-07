Slnečné počasie opäť dlho nevydrží: Už čoskoro príde zmena! Odborníci varujú, turistiku v TÝCHTO dňoch radšej odložte

BRATISLAVA – Pokojný a slnečný začiatok týždňa majú podľa predpovedí od meteorológov vystriedať mohutné búrkové mračná. Zrážky hlásia na celom území Slovenska spolu so silným vetrom a prívalovými povodňami. Zmena počasia môže prekvapiť najmä turistov v horských oblastiach.

Výbežok tlakovej výše spôsobil pokojný a slnečný začiatok týždňa. V najbližších hodinách však v teplom a vlhkom vzduchu zasiahne naše územie brázda nízkeho tlaku, ktorá ovplyvní počasie na Slovensku v nadchádzajúcich dňoch. Aj keď sa teploty počas utorka výraznejšie nezmenili a sú v rozmedzí medzi +23 a +30 stupňa Celzia, zrážky sa už vyskyujú na viacerých miestach.

Búrky sa môžu tvoriť najmä v hornatých oblastiach stredného Slovenska a môžu byť sprevádzané prívalovými lejakmi, prípadne aj menším krupobitím, informovalo imeteo.sk. Pri búrkach je pravdepodobnosť, že vietor zosilnie a môže spôsobiť už dnes, no najmä v stredu a vo štvrtok, problémy aj turistom vo Vysokých, Nízkych Tatrách, ale aj vo Veľkej Fatre, Kremnických a Štiavnických vrchoch, ale aj v iných lokalitách na strednom Slovensku.

Západné Slovensko potrápi už dnes veľká, neskôr zmenšená oblačnosť s dažďom a prehánkami, ojedinele sa objavia aj lokálne búrky. Teploty sa pohybujú od +25 až do +30 stupňov Celzia. Na strednom Slovensku prevláda veľká oblačnosť, na viacerých miestach sa objaví dážď. Teplota vystúpila na +23 až +28 stupňov Celzia. Oblačnosť zavítala aj na východné Slovensko, miestami treba rátať s prehánkami a búrkami, nemali by byť výrazné. Teploty sú v rozmedzí od +24 do +28 stupňov Celzia.

Podobný charakter počasia by mal vydržať až do konca týždňa, v stredu a vo štvrtok sa pripravte na častejšie búrky a meteorológovia varujú aj pred prívalovými povodňami. Najväčšie riziko búrok je v oblasti Považia a Kysúc, no môžu sa vyskytnúť aj na západe. Budú spojené s nárazovým vetrom, ktorý môže v náŕazoch dosiahnuť rýchlosť až 25 m/s.