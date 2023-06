Čínski vedci objavili dva nové KORONAVÍRUSY: Dôkaz o tom, ako mala vzniknúť pandémia covidu?!

Čínski vedci v novej štúdii tvrdia, že boli objavené nové vírusy CD35 a CD36, ktoré sa skrývajú v telách netopierov. Analyzovali vzorky zo 112 netopierov žijúcich v jaskyniach v okrese Baoting v provincii Hainan na juhu Číny od marca do apríla 2021. Oba patogény majú rovnakú mutáciu. Vzorky siedmich netopierov boli pozitívne testované. Výskumníci podporovaní Čínskym centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb uvádzajú, že nový objav dvoch vírusov prehlbuje pochopenie koronavírusu. Namiesto toho správa znovu podnietila diskusiu o pôvode vírusu, ktorý spôsobil pandémiu covidu-19, či už ide o vírus prenesený zo zvieraťa na človeka alebo že unikol z laboratória.

Nezávislí odborníci však uviedli, že čínska štúdia nemôže vyvodiť takýto záver, píše Daily Mail. Vírusy CD35 a CD36 podľa nich nie sú príliš príbuzné so SARS-CoV-2 a v súčasnosti sa nepreukázalo, že by boli schopné infikovať ľudí. Vírusy sa len na 54 percent zhodujú s tým, ktorý vyvoláva covid. Podľa biológa Richarda Ebrighta z Rutgers University závery dokumentu nijako nepopierajú možnosť, že koronavírus unikol z výskumného zariadenia. "Vírusy uvedené v štúdii nie sú koronavírusy súvisiace so SARS-CoV-2." Nie sú to ani sarbekovírusy (podrod vírusov zahŕňajúci vírusy súvisiace so SARS-CoV-1 a SARS-CoV-2).

Profesor Francois Balloux, odborník na infekčné choroby pôsobiaci na University College London, zopakoval podobné pochybnosti. "Je to hiberovírus, ktorý vôbec nesúvisí so SARS-CoV-1/2. Táto štúdia nám nehovorí nič o pôvode covidu. Len pridáva ďalší druh koronavírusu k stovkám, ktoré boli doteraz opísané."