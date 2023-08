Nový variant KORONAVÍRUSU ERIS sa nekontrolovateľne šíri: Máme sa podľa experta čoho obávať?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"EG.5 podľa mojich odhadov nepredstavuje mimoriadne nebezpečenstvo," povedal Neher, vedúci pracovnej skupiny na výskum vírusov a baktérií na univerzite v švajčiarskom Bazileji. Tento variant, nazývaný aj Eris podľa starogréckej bohyne sváru, sa šíri pozoruhodne rýchlo a dokáže sa vyhnúť pôsobeniu imunitného systému, píše DPA. Závažnosť ochorenia je však v porovnaní s inými variantami nezmenená.

archívne video Možný koniec mimoriadnej situácie pre covid sa bude riešiť vo štvrtok

Svetová zdravotnícka organizácia WHO v stredu (9. augusta) EG.5 označila za tzv. variant záujmu. Dodala však, že na základe doterajších pozorovaní by pre verejné zdravie nemal predstavovať väčšiu hrozbu než iné varianty. Prvé prípady EG.5 podľa WHO zaznamenali vo februári tohto roka. V období 17. - 23. júla podľa údajov WHO tvoril 17,4 percenta všetkých prípadov koronavírusu vo svete a čoskoro by sa mohol v niektorých krajinách - dokonca i globálne - stať dominantným variantom.

EG.5 má jednu mutáciu

EG.5 má jednu mutáciu, ktorá mu umožňuje lepšie sa vyhnúť pôsobeniu imunitného systému. "Tá istá mutácia sa však vyskytuje aj u iných variantov," vysvetlil Neher. Tento profesor takisto upozornil, že na konci leta po období s nízkym počtom prípadov, sa ich počty opäť zvýšia.

"EG.5 v zásade nie je odlišný od iných variantov, prechádza však postupným - ale rýchlym - vývojom, ako v spojitosti s (koronavírusomo) SARS-CoV-2 už istý čas pozorujeme," dodal. Názov Eris sa rozšíril na sociálnych sieťach, píše stanica BBC. WHO však v júni 2021 začala využívať nové pomenovania variantov podľa písmen gréckej abecedy.