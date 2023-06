Tisíce ľudí trpia dlhodobým covidom: Prevratné zistenie, prevenciou môže byť tento lacný liek

Zdá sa, že desaťročia starý liek na cukrovku Metformín je práve teraz v móde. Nielenže sa predpokladá, že dokáže pomôcť pri chudnutí a potenciálne aj proti starnutiu, ale nová štúdia zistila, že by to mohol byť doteraz najúčinnejší liek v prevencii dlhotrvajúceho covidu. Štúdia zverejnená 8. júna v lekárskom časopise The Lancet zistila, že pacienti, ktorí dostávali metformin, keď im bol prvýkrát diagnostikovaný COVID-19, mali o 41 percent nižšie riziko, že sa u nich rozvinie dlhodobý COVID-19 o desať mesiacov neskôr. Štúdia však má svoje obmedzenia vrátane toho, že experti skúmali účinky iba na ľuďoch s nadváhou alebo obezitou, no napriek tomu sú výsledky pomerne sľubné.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

„Výsledky tejto štúdie sú dôležité, pretože dlhotrvajúci COVID-19 môže mať významný vplyv na životy ľudí,“ uviedla Carolyn Bramanteová, vedúca výskumníčka v štúdii a odborná asistentka na University of Minnesota Medical School v tlačovej správe. „Metformin je lacný, bezpečný a široko dostupný liek a jeho použitie ako preventívne opatrenie by mohlo mať významné dôsledky pre verejné zdravie,“ dodala. Počas dlhodobého covidu pociťujú pacienti príznaky, ktoré trvajú tri alebo viac mesiacov po prvom nakazení vírusom. Symptómy môžu zahŕňať mozgovú hmlu, únavu, dýchavičnosť, búšenie srdca, bolesť žalúdka a môžu trvať týždne alebo dokonca roky.

Stále však neexistujú žiadne oficiálne odporúčané liečby pre toto dlhodobé ochorenie. To je dôvod, prečo by lacný a ľahko použiteľný liek na prevenciu mohol byť prelomový. Napriek tomu existuje k zisteniam štúdie niekoľko výhrad. Po prvé, štúdia testovala liek iba u ľudí vo veku 30 až 85 rokov s nadváhou a obezitou. Stále teda nevieme, či by metformin fungoval pre rôzne demografické skupiny. Po druhé, vedci uviedli, že je účinnejšie, ak účastníci užijú liek skôr ako štyri dni po nástupe symptómov covidu-19, čo v praxi nemusí byť pre mnohých ľudí také jednoduché. Napokon, niektorí z ľudí, ktorí užívali metformin, stále ochoreli na COVID-19, konkrétne 6,3 percenta z nich.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

Na druhej strane treba dodať, že štúdie nepochybne preukázala výhody metforminu, ale tiež zmenila nazeranie odborníkov na existenciu dlhodobého COVID-19. Podľa Jeremyho Fausta, pohotovostného lekára v Brigham and Women's Hospital, štúdia dokázala, že dlhodobý covid v skutočnosti existuje. V prvých dňoch pandémie niektorí lekári prepúšťali pacientov, ktorí tvrdili, že pociťujú dlhodobé príznaky vírusovej infekcie. Aj keď nie je neslýchané, že vírus môže spôsobiť chronické ochorenie, komplikované a rôznorodé symptómy dlhodobého covidu spôsobili, že chorobu je ťažké definovať. Táto štúdia to podľa Fausta mohla zmeniť. V sprievodnom komentári k nej v časopise Lancet napísal, že používanie metformínu na liečbu dlhodobého ochorenia dokazuje, že ide o skutočnú chorobu.