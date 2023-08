K tomuto sa nechce NIKTO vrátiť, hrozí nová vlna koronavírusu: Eris nahrádza nový variant, opäť prídu rúška?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Počas pandémie boli rúška súčasťou každodenného života. Teraz ich už nosí málokto. Hrozí však, že rúška sa opäť stanú horúcou témou. Vo Veľkej Británii už viacerí odborníci odporúčajú ich používanie. Je to preto, aby sa zabránilo ďalším novým infekciám.

Správy o zvyšujúcom sa počte prípadov nákazy na ostrovoch sa hromadia už niekoľko dní. Podľa britského ministerstva zdravotníctva je v súčasnosti denný počet nových infekcií 518. Dôvodom nárastu je variant Eris, ktorý sa zvyčajne, našťastie, spája s miernym priebehom.

Sme v novej vlne koronavírusu

Odborníci predpokladajú, že Eris by mohol byť čoskoro nahradený novým omikron subvariantom BA.6. Informuje o tom britský Mirror. Variant sa doteraz vyskytol u pacientov v Dánsku a Izraeli. Ako rýchlo sa šíri a aký vážny je priebeh, zatiaľ nie je jasné. Napriek tomu britskí vedci volajú po návrate k maskám, aby sa obmedzilo šírenie BA.6.

Oxfordská profesorka Trisha Greenhalghová (64) na Twitteri uviedla: „Moje vedecké skupiny na WhatsApp sú veľmi zaneprázdnené. Nerozumiem mnohým detailom, ale zdá sa, že je čas nasadiť si späť masku.“ Výskumníčka Christina Pagelová (48), profesorka na University College London, nedávno v článku napísala: "Sme v novej vlne koronavírusu."