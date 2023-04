Používate opakovane plastovú fľašu? Štyri dôvody, prečo by ste s tým mali okamžite prestať

Galéria fotiek (4) Ilustračné foto

NEW YORK - Mnoho ľudí používa opakovane plastové fľaše, hoci sú určené len na jedno použitie. Väčšinou je to z dôvodu šetrenia životného prostredia. Odborníci však upozorňujú, že je to nebezpečné pre zdravie. Uviedli štyri dôvody, prečo by ste sa tohto zvyku mali vyvarovať.