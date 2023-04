Vedci objasnili známe pravidlo piatich sekúnd: Je to ešte horšie, TOTO sa môže stať už za menej ako sekundu

NEW YORK - Pravidlo piatich sekúnd hovorí, že je v poriadku jesť jedlo, ktoré spadlo na zem, ak ho stihnete zdvihnúť práve v tomto časovom limite. Rýchlou reakciou údajne zabránite kontaminácii jedla baktériami. Mnohí ale túto logiku spochybňujú. Experti sa preto pozreli na to, či spomínané pravidlo naozaj funguje alebo nie.

Možno ste aj vy počuli o tom, že ak jedlo, ktoré vám spadne na zem, zdvihnete do piatich sekúnd, môžete ho bezpečne skonzumovať. Mnohí túto teóriu spochybňujú. Lekári sa preto pozreli na to, ako je to v skutočnosti. Podľa internistky na Summit Health v Berkeley Heights Somy Mandalovej neexistuje žiadny dôveryhodný dôkaz na podporu päťsekundového pravidla. Tvrdí, že keď sa jedlo dostane do kontaktu s kontaminovaným povrchom, môže okamžite zachytiť škodlivé baktérie, a to už za menej ako jednu sekundu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Jedlo je lepšie vyhodiť

"Vo všeobecnosti sa neodporúča dodržiavať pravidlo piatich sekúnd na určenie toho, či je jedlo bezpečné na konzumáciu alebo nie. Ak sa jedlo dostane do kontaktu s kontaminovaným povrchom, je lepšie ho vyhodiť, než riskovať možné ochorenie," povedala. Na druhej strane ale poznamenala, že niektoré z konkrétnych okolností môžu ovplyvniť to, ako sa vaše jedlo kontaminovalo. Prenos baktérií môže závisieť od toho, koľko kontaminácie je na povrchu, typu povrchu, druhu jedla a dĺžky času, počas ktorého jedlo zotrvá na povrchu, píše magazín Best Life.

Štúdia z roku 2007 zverejnená v časopise Journal of Applied Microbiology testovala, ktoré povrchy predstavujú najväčšie riziko kontaminácie. Vedci infikovali rôzne typy podláh salmonelou, na postihnuté miesta kvapkali kúsky bolonskej omáčky a potom analyzovali, ktorá časť bola najnáchylnejšia na kontamináciu. "Zistili sme, že typ podlahovej krytiny, koberec alebo dlaždice, predstavuje rozdiel v množstve prenesených baktérií. Koberec preniesol menej salmonely do bolonskej omáčky," skonštatoval profesor na Clemson University a hlavný autor štúdie Paul Dawson.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Kontamináciu ovplyvňuje aj textúra jedla. Mokré, porézne potraviny sú obzvlášť účinné pri zachytávaní baktérií a kontaminantov, a preto je obzvlášť nebezpečné jesť ich z podlahy. "Ak zjete jedlo, ktoré vám spadlo na zem, vaše šance, že ochoriete, sú dosť vysoké," uzavrel Dawson. Aj keď možno podlaha vyzerá dostatočne čisto, opak môže byť pravdou. Stále môže obsahovať škodlivé baktérie, najmä v oblastiach, po ktorých často kráčate. Baktérie nachádzajúce sa na podlahách môžu zahŕňať E. coli, Salmonella a Listeria monocytogenes. Nehovoriac o patogénoch zo zvieracieho alebo ľudského odpadu, špine, vlasoch či prachu.