Mladík sa nakrútil pri tom, ako doma tancuje: VIDEO vydesilo ľudí, všimnete si ten strašidelný detail?

Presne to sa stalo mladému TikTokerovi nemom Reu (22), ktorý sa rozhodol tancovať na známu skladbu. Jeho sledovatelia si však po pár sekundách všimli na zázname hlavu osoby, ktorá sa zrazu vystrčí spoza steny na schodoch.

Strašidelné video ihneď začali komentovať. Niektorí užívatelia dokonca priznali, že začali pociťovať úzkosť a strach. Niektorí tvrdia, že je to malé dieťa, iní zas mladíka obvinili z toho, že video zinscenoval, len aby sa stalo virálnym.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TikTok/ reubix_cube

Tanečník neskôr upokojil svojich fanúšikov tým, že skontroloval celý dom a nikto v ňom nebol. No zároveň priznal, že v dome sa už v minulosti stal svedkom paranormálnych javov. Nič z toho sa mu však nezdalo nebezpečné alebo škodlivé, tak sa nemá čoho obávať. Ľudí uistil, že ak by bolo jeho úmyslom upozorniť na seba, asi by si dal viac záležať na samotnom tanci alebo by vyzeral reprezentatívnejšie.