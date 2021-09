FOTO Lovci duchov navštívili starobylé panstvo: To, čo zbadali v okne, by vás poriadne vydesilo

CARNACON - Členovia skupiny Paranormal Supernatural Investigations Ireland zverejnili na sociálnej sieti zábery podivnej postavy zachytené počas návštevy sídla Moore Hall v írskom grófstve Mayo. Opustené panstvo ich vraj fascinovalo a svojim fanúšikom sľúbili, že sa do jeho ruín vrátia aj v budúcnosti.

Sídlo Moore Hall sa nachádza v mestečku Carnacon v blízkosti rušného parku, ktorý počas dňa navštevuje veľa turistov. Na tomto mieste zabili v roku 400 kráľa republiky Connaught a skonal tam aj jeho duchovný Drithliu. Napriek varovaniam tu nechal v roku 1795 George Moore postaviť panstvo, ktoré jeho potomkovia obývali až do roku 1923, kedy vyhorelo počas Írskej občianskej vojny. Podľa miestnej legendy Mooreovci a Drithliu do dnešných dní terorizujú každého, kto sa odváži v noci toto miesto navštíviť.

Táto legenda prilákala minulú sobotu lovcov duchov. Nadšenci paranormálnych javov Paranormal Supernatural Investigations na Facebooku uviedli, že v rohu jedného okna uvideli záhadnú postavu. Podľa ich slov bol ten večer dokonale tichý, pokojný a bol čiastočný spln. "Po príchode do každej lokality ju vždy najskôr fotografujeme, pretože veríme, že sa tam nachádza nejaká energia, ktorá sa buď rozhodne zostať alebo odísť. V Moore Hall sme spočiatku cítili veľkú aktivitu, ktorá neskôr stagnovala. S týmto miestom ešte nie sme ani zďaleka hotoví. Oveľa viac toho príde už čoskoro," odkázali svojim fanúšikom.

Príspevok komentovalo mnoho užívateľov. "Milujem toto miesto. Chodieval som tam ako dieťa. Zostávali sme tam v tme a boli sme vystrašení. Je to krásne miesto s bohatou históriou. Povedal by som, že ak su tam duchovia, sú benevolentní," napísal. Ďalší poďakoval za skvelé fotky. "V tom dome sme pred mnohými rokmi strávili jednu noc a netreba dodávať, že sme oveľa rýchlejšie vychádzali, ako sme do neho vchádzali," zaspomínal si.