Prehovorila odborníčka: Nepekná pravda o plastickej chirurgii! Dopady na ľudské telo, aké by vám nenapadli

Modelka Katie Priceová má za sebou 14 prsných procedúr, zatiaľ čo fanúšikovia Madonny sa čoraz viac zaujímajú o jej drasticky zmenené črty. Mnoho ľudí nasledujú príklady svojich idolov, pričom jedna žena dokonca tvrdí, že minula viac ako 570 000 eur, aby vyzerala ako Kim Kardashianová.

Čo sa týka plastickej chirurgie, je jednoduché nechať sa uniesť a tak trochu zabudnúť na to, kde leží zdravá hranica. To môže mať fatálne následky. Odborníčka najnovšie odhalila nepeknú pravdu o plastickej chirurgii a prezradila, čo sa naozaj stane, keď to s procedúrami preženiete, píše DailyStar.

Deformácia

Ak sa kozmetické operácie nevykonávajú bezpečne a profesionálne, môžu viesť k trvalému znetvoreniu a zraneniam, čo môže spôsobiť emocionálnu traumu, potrebu nákladnejších procedúr na nápravu alebo dokonca trvalé zjazvenia a znetvorenia.

Výrazným príkladom je supermodelka z 90. rokov Linda Evangelista, u ktorej sa vyvinula paradoxná adipózna hyperplázia (PAH), zriedkavá komplikácia, ktorá zanecháva pacientom veľké vydutiny okolo ošetrovaných oblastí.

„Či už ide o nesprávnu komunikáciu, zlú operačnú techniku alebo problémy s hojením, deformácia je jednou z komplikácií kozmetickej chirurgie, ktorá môže u pacientov spôsobiť celoživotné psychické a fyzické problémy,“ povedala doktorka Kayová, popredná kozmetická chirurgička.

Poškodenie mozgu

Mnoho kozmetických operácií vyžaduje, aby pacienti podstúpili celkovú anestéziu a poškodenie mozgu je rizikom, ktoré môže vzniknúť pri tomto procese. „Celková anestézia funguje tak, že prerušuje nervové signály v mozgu a tele. Podávaná vo veľmi špecifických množstvách bráni mozgu spracovať bolesť a zapamätať si, čo sa stalo počas procedúry,“ vysvetlila Kayová.

Príliš veľké množstvo anestézie môže viesť k poškodeniu mozgu. Vážne ohrozená je napríklad samozvaná „ľudská bábika Barbie“ Tara Jayneová, ktorá má za sebou množstvo kozmetických procedúr, vrátane piatich operácií prsníkov, šiestich zákrokov na nose, liposukcie, implantátov, botoxu a dermálnych výplní.

Mäsožravá choroba

Jedným z najstrašidelnejších rizík, ktoré so sebou plastické operácie prinášajú, je ochorenie požierajúce kožu nazývané nekróza, ktoré môže byť smrteľné. „Keď podstúpite kozmetický zákrok, vaša pokožka sa zdvihne od tkaniva, ktoré je pod ňou, čo znižuje prietok krvi. Napnutie pokožky bude mať ďalší vplyv na krvný obeh,“ vysvetlila Kayová.

To môže zastaviť prenikanie krvi do kože. Nedostatok krvi môže mať ďalej za následok odumretie kože. Mŕtve tkanivo je dobrou živnou pôdou pre baktérie a ak nie je správne liečené, môže to vyústiť do infekcie.

„Za určitých okolností a u pacientov so slabým liečebným potenciálom sa to môže rozvinúť do nekrotizujúcej fasciitídy alebo bežnejšie nazývanej mäsožravej choroby, ktorá sa môže stať smrteľnou v priebehu niekoľkých hodín. Pri správnej liečbe a u zdravých pacientov je to však zriedkavé,“ dodala Kayová.

Kapsulárna kontraktúra

Zväčšenie pŕs je celosvetovo jednou z najpopulárnejších kozmetických procedúr. Napriek tomu môže spôsobiť niečo, čo sa nazýva kapsulárna kontraktúra. „Kapsulárna kontraktúra je stvrdnutie prsníka okolo implantátu, ku ktorému môže dôjsť v tkanive obklopujúcom jeden alebo oba implantáty,“ uviedla Kayová.

„Ide o druh jazvového tkaniva, ktoré sa sťahuje a tým deformuje implantát. Je to prirodzený proces, pretože vaše telo vníma implantát ako nežiaducu, cudziu entitu a bude sa snažiť vrátiť do prirodzeného stavu. To sa zvyčajne deje pomaly a pacienti sa často rozhodnú vymeniť implantáty po približne 10 rokoch, aby sa zbavili nepohodlia a zlepšili celkový tvar,“ dodala odborníčka.

V niektorých prípadoch však môže byť kapsulárna kontraktúra zrýchlená a nekontrolovateľná, čo vedie k vytlačeniu implantátu cez kožu. Podľa Kayovej sa to obyčajne stane vtedy, keď je použitý implantát buď príliš veľký, alebo je viacero implantátov naskladaných na seba.

Keďže Katie Priceová začiatkom tohto roka podstúpila 14. prsný zákrok, je pravdepodobné, že si nechala naskladať viacero implantátov, aby dosiahla požadovanú veľkosť, čo ju vystavuje riziku kapsulárnej kontraktúry.

Slepota

Aj botox a dermatologické výplne so sebou prinášajú isté riziká a jedným z nich je potenciálna slepota. Kayovú prekvapilo, koľko ľudí si toto riziko neuvedomuje.

„Náhodné vstreknutie výplní do krvných ciev môže zablokovať prietok krvi, spôsobiť smrť tkaniva a upchatie krvných ciev, ktoré sa spájajú s očami. To môže mať za následok trvalú slepotu. Podobné riziko existuje pri prenose tuku, keď je tuk človeka vstreknutý do tváre. Tieto riziká sú malé, ale veľmi vážne,“ upozornila odborníčka.

Stephanie Nessová, riaditeľka poprednej kliniky Ness Aesthetics, dodala, že podobné zákroky je dôležité vykonávať v profesionálnom klinickom prostredí. „Vždy vyhľadajte vyškoleného a kvalifikovaného odborníka, ktorý bude schopný posúdiť, či je výplň pre vás tým správnym riešením,“ dodala Nessová.

Telesná dysmorfia a depresia

Kozmetická chirurgia môže pacientov potrápiť aj s psychickými problémami. Kým mnohým sa po procedúre zvýši sebavedomie, u iných to môže spôsobiť psychické následky, ako je telesná dysmorfia a depresia.

„Jedným z možných duševných dopadov príliš veľkého množstva kozmetických operácií je telesná dysmorfická porucha. Ide o psychiatrický výraz pre človeka, ktorý zveličuje problémy na svojom tele až do ilúzie. Môžu vnímať drobné znetvorenie a fixovať sa naň – to môže viesť k depresii a iným úzkostným poruchám,“ vysvetlila Kayová.