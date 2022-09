Úplný bizár: Ruskí vojaci odhalili polohu svojich základní, Ukrajincom na to stačili ženské zbrane

Hackerská skupina známa ako "Hackyourmom" sa postarala o to, že poloha ruských jednotiek na Ukrajine už nebola utajená. Vďaka chatovaniu cez sociálnu sieť Facebook zmanipulovala nadržaných ruských vojakov, ktorí netušili, že na druhej strane nesedí žiadna krásna Ukrajinka. Ich túžba po sexe bola silnejšia ako racionálne zmýšľanie.

Hackeri z menovanej skupiny sa na Facebooku a rôznych ruských sociálnych sieťach vydávajú za ruské a ukrajinské ženy, ktoré flirtujú cez chat. Následne sa im nepriamou cestou cez konverzáciu podarilo získať od nadržaných vojakov informácie, ktoré viedli k odhaleniu okupovaných území. Informácie mali hackeri následne poskytnúť ukrajinskej armáde, ktorej sa podarilo zneškodniť hneď niekoľko ruských základní.

Len využil situáciu

Jeden z členov skupiny, Nikita Knysh, povedal, že Rusi chcú len sex. Ženám po internete posielajú samé nechutnosti, ktoré skrývajú za to, že sú praví bojovníci. "Keď som videl, ako komunikujú, hneď ma napadlo, že by sa to dalo využiť. Chcel som pomôcť svojej krajine. Neskôr ma to však pohltilo a snažil som sa hľadať ďalšie a ďalšie ruské základne. Podarilo sa mi to len vďaka ženským zbraniam. Nemal som žiadne super vybavenie ani šifrovacie programy. Niekedy je najlepšiou voľbou ta najjednoduchšia," vyjadril sa s pobavením.

Ako dodal, na ruských zákonoch teraz vôbec nezáleží. Praktiky totiž podnikal aj na ruských sociálnych sieťach. Opiuera sa o skúsenosti z kybernetickej vojny. Jeho zbraň je teda sociálna sieť. "Hackyourmom" napísali špeciálny kód, vďaka ktorému sa z písania s ruskými vojakmi dostanú až k polohe, odkiaľ posielajú správy. Hoci nie je jasné, ktoré základne Knysh a 30-členný tím pomohli ukrajinskej armáde identifikovať, úrady sa dištancovali od pripisovania akejkoľvek zásluhy hackerom.