Rodičia dali mužovi komplikované meno: Celoživotné problémy, kolegovia ho nevedeli ani vysloviť! Vy to zvládnete?

LONDÝN - Ak vám vaši rodičia dali netradičné meno, niekto ho v určitom okamihu pravdepodobne vysloví nesprávne. Na vlastnej koži to zažil tento používateľ Redditu, ktorý sa podelil s frustráciou nad komolením jeho mena ostatnými kolegami. Zašlo to až tak ďaleko, že každého kolegu, ktorý zle vysloví jeho meno, hlási personálnemu oddeleniu.

Nemenovaný muž sa obrátil na Reddit, kde sa podelil so svojím problémom týkajúcim sa jeho nezvyčajného mena. V príspevku, ktorý pôvodne uverejnil v roku 2019, ale nedávno sa znova objavil na internete, vysvetlil, že jeho kolegovia v priebehu posledných piatich rokov nesprávne vyslovujú jeho meno. O správne vyslovenie sa pritom nesnažili ani vtedy, keď ich na to upozornil, píše The Mirror.

„Mám rodičov prisťahovalcov a dali mi krásne komplikované meno, ktoré mnohí ľudia nevedia vysloviť. Jedným z jazykov hovorím dobre a druhým sotva, ale poznám základy výslovnosti. Pokiaľ ide o moje meno, Szczepan-Justus Meiyer-Szcześniewski, bol to celoživotný boj, aby ho ľudia správne vyslovovali,“ uviedol muž v príspevku.

Galéria fotiek (3) Zdroj: pixabay.com

Vysvetlil, že už päť rokov pracuje vo vládnej funkcii. „Za celý ten čas sa nikto skutočne neobťažoval naučiť sa správne vyslovovať moje meno. Pokúsia sa ho povedať, ale nenamáhajú sa urobiť to správne. Keď sa ich pokúsim opraviť, odmietnu to a nabudúce moje meno znova vyslovia zle,“ píše ďalej muž.

Po dvoch rokoch v práci bol už skutočne frustrovaný. Predpokladá, že keďže sú jeho kolegovia profesionáli, mali by vynaložiť aspoň trochu úsilia, aby sa naučili výslovnosť jeho mena. Zašlo to až do takého štádia, že vždy, keď niektorý z kolegov vysloví jeho meno nesprávne, nahlási ho personálnemu oddeleniu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Muž dodal, že jedna z jeho kolegýň nazbierala za tri roky toľko sťažností, až to viedlo k jej prepusteniu za údajné „šikanovanie“. „Moji kolegovia sú na mňa dosť naštvaní a niektorí povedali, že by som sa mal naučiť chápať to ako vtip. Mne to len pripadalo, ako keby ľudia zámerne zosmiešňovali cudzie meno,“ vysvetlil muž.

Na príspevok odpovedalo viac ako 1 300 ľudí, pričom mnohí súhlasili s mužovým postupom ísť sa sťažovať na personálne oddelenie, pretože jeho kolegov považovali za neslušných. Niektorí si však mysleli, že od muža je nerozumné očakávať, že bude každý vedieť správne vysloviť jeho meno. Navrhli mu, aby zvolil jednoduchšiu alternatívu mena, ktorú by zvládli jeho kolegovia vysloviť.