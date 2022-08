Jednoduché triky od odborníkov, ktoré vám môžu ušetriť desiatky až stovky eur za energie!

Tieto cenné rady zverejnil britský DailyMail. Vo Veľkej Británii ceny energií narástli o 80% a ďalší nárast očakávajú. Tieto cenné rady by však mohli zachrániť aj naše peňaženky.

Zníženie teploty kotla

Proces nastavenia môže byť pre každý kotol odlišný, ale v princípe ide o to, že nastavená teplota vody v kotli reguluje, aká horúca je voda, ktorá smeruje do vašich kohútikov, podlahového kúrenia alebo radiátorov. Zníženie prietokovej teploty na 60 stupňov Celzia by pre domácnosti mohlo znamenať úsporu 6 až 8% ročnej spotreby plynu.

Funkcia predohrevu teplej vody

Tá zaisťuje, že máte v domácnosti k dispozícii teplú vodu okamžite pripravenú na použitie. Je to užitočná funkcia, ak nechcete čakať, kým vám kotol zohreje vodu na vami požadovanú teplotu, ale kotol pri nej spotrebuje veľké množstvo energie a to aj vtedy keď ju nepotrebujete. Napríklad, keď nie ste doma alebo v noci. Ideálne je tak zohrievať vodu len keď ju potrebujete. Týmto jednoduchým trikom by ste mohli ušetriť 5 až 10% spotreby plynu.

Kontrola elektrických zásuviek

Skontrolovať by ste mali každú elektrickú zásuvku, odpojiť všetko čo nie je potrebné a vypnúť zariadenia v pohotovostnom režime. Všetky vaše zapojené spotrebiče, ktoré aktuálne nevyužívate, vypojte z elektrickej zásuvky, vrátane nabíjačiek mobilných telefónov alebo notebookov.

Nepoužívajte sušičku

Pokiaľ vám to počasie umožňuje, nepoužívajte sušičku. Aj týmto spôsobom môžete znížiť spotrebu vašej elektrickej energie. Perte najmä nižších teplotách (samozrejme neplatí pre veľmi znečistené oblečenie) a skúste si premyslieť aj počet praní do týždňa. Umývačku riadu používajte iba vtedy, ak je plná a ak je to možné skúste na spotrebičoch využiť eko režim. Do kanvice na vodu dajte len také množstvo vody, aké naozaj využijete.

Odmrazte si chladničku a mrazničku

Čím viac námrazy mraznička a chladnička obsahuje, tým viac elektrickej energie spotrebuje. Ak nemáte najnovšie nemrznúce chladničky a mrazničky, skúste sa zamyslieť aj nad týmto jednoduchým krokom k zníženie vašich účtov. Plná mraznička jedál je ekonomickejšia, pretože chladný vzduch nemusí toľko cirkulovať a potrebuje menší výkon. Briti dokonca odporúčajú naplniť prázdne fľaše vodou a ak máte v mrazničke medzery, vyplniť ich nimi (netreba však zabudnúť na pravidlá pri zmrazení vody - zväčšuje svoj objem).

Vypínajte svetlá

Keď opúšťate miestnosť, zhasnite svetlo. Výmena vašich žiaroviek za úsporné LED je tiež rozumný krok. Kým ešte na jeseň budú teplé dni, zabráňte prenikaniu teplého vzduchu do vášho domova. Stojí vás to potom energiu na ochladenie miestnosti v podobe zapnutej klimatizácie alebo ventilátorov. Radšej zavrite okná, zatiahnite žalúzie a závesy. Keď už ventilátory musíte použiť, skúste ich umiestniť na úroveň podlahy. Pomôžete tak cirkulovať spodný vzduch, keďže teplý vzduch stúpa do výšky.

Izolácia alebo/a solárne panely

Posledná rada sa týka rodinných domov. Ak vám to financie dovolia a bývate v staršom rodinnom dome, skúste zvážiť aj zateplenie domu, strechy alebo solárne panely. Solárne panely vám dokážu ušetriť stovky eur a dokonca by ste sa mohli stať energeticky nezávislými. Problémom môžu byť vysoké obstarávacie náklady, zdĺhavé vybavovanie dotácií, a tiež fakt, že úspora prostredníctvom solárnych panelov napadla toho roku už mnohým pred vami, dodacie lehoty na panely i ich montáž sa teraz výrazne predlžujú. Stavebné úpravy i montáž solárnych panelov je však úspora najmä z dlhodobého hľadiska.