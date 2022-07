VIDEO Výpadok prúdu po zásahu bleskom v roku 1977 spôsobil absolútny horor

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

NEW YORK - Nezasiahol najviac ľudí a nebol ani najdlhší. Napriek tomu sa výpadok elektrickej energie v New Yorku z roku 1977 zapísal do dejín čiernym písmom. Za obrovský blackout mohol jediný zásah blesku, ktorý 13. júla 1977 okolo pol deviatej večer poškodil jedno z kľúčových miest newyorskej rozvodnej siete.