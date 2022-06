Antarktída odhalila veľké tajomstvo: Vedci neverili vlastným očiam, keď zistili, čo sa nachádza pod ľadom

ANTARKTÍDA - Pod rozsiahlym antarktickým šelfovým ľadovcom, v jaskyni vysokej stovky metrov, bol objavený život. Až donedávna to bolo veľké ľadové tajomstvo. Faktom je, že ľudstvo objavilo nový prírodný ekosystém. Najväčšou zaujímavosťou je, že vedci nehľadali život, ale skúmali vplyv klimatických zmien na ľadovce v Antarktíde.

Ako napísal spravodajský server The Guardian, tím vedcov z Nového Zélandu objavil tento ekosystém 500 metrov pod ľadom v ústí rieky a stovky kilometrov od okraja Rossovho šelfového ľadovca. Bádatelia z univerzít vo Wellingtone, Aucklande a Otagu a z ďalších odborných inštitúcií mali preskúmať, akú úlohu by ústie mohlo hrať pri topení ľadovca z hľadiska zmeny klímy. Keď sa však prevŕtali cez ľad až do rieky, ich kameru zaplavili rôznonožci, malí tvorovia z radu kôrovcov, kam patria napríklad homáre, kraby alebo roztoče.

"Chvíľu sme si mysleli, že sa stalo niečo s kamerou, ale keď sa zlepšilo zaostrenie, všimli sme si kŕdle článkonožcov o veľkosti asi piatich milimetrov," povedal Craig Stevens z novozélandského Národného inštitútu pre vodu a atmosféru (Niwa). "Robili sme výskum aj v iných častiach ľadového šelfu a mysleli sme si, že už o ňom všetko vieme, ale tentoraz na nás čakalo veľké prekvapenie," dodal Stevens s tým, že pozorovanie bolo pôvodne zamerané na klimatické zmeny, nie hľadanie nových prírodných ekosystémov. "Skákali sme od radosti, pretože to, že nám okolo vybavenia plávajú všetky tie živočíchy, znamená, že tam zjavne existuje veľmi dôležitý a neporušený ekosystém," povedal.

Vedúci projektu Huw Horgan z Viktóriinskej univerzity vo Wellingtone bol prvý, kto si všimol ústie rieky, keď pri skúmaní satelitných snímok Rossovho šelfového ľadovca zazrel ryhu v ľade. Podľa Horgana vedia vedci už dlhšiu dobu o sieti skrytých sladkovodných jazier a riek pod antarktickým ľadom, ale doteraz ich nikto ešte nepreskúmal. "Možnosť pozorovať a odoberať vzorky tejto rieky bola, akoby sme ako prví vstúpili do skrytého sveta," povedal. Vedci nechali v rieke pod ľadovcom prístroje, aby ďalej sledovali správanie týchto živočíchov, zatiaľ čo odborníci budú v laboratóriu skúmať, aké vlastnosti voda, v ktorej malé kôrovce žijú.

To však ešte nebolo všetko. Novozélandský tím rozmiestnil svoje vybavenie len niekoľko dní pred obrovskou erupciou sopky Hunga Tonga (Hunga Ha'apai) na súostroví Tonga. Sledovacie prístroje zaznamenali výraznú zmenu tlaku, keď si cunami razilo cestu dutinou pod ľadovcom.

Pozorovanie následkov erupcie Stevensovi pripomenulo, ako je planéta prepojená. "Boli sme v zabudnutom kúte sveta a v reálnom čase sme pozorovali vplyvy udalostí, ktoré sa od nás zdali byť na míle vzdialené. Bolo to pozoruhodné," vyjadril sa na záver.