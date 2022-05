Máte problém so závislosťou? Päť krokov, ako zostať triezvy podľa celebrít, ktoré to dokázali

Pri prekonávaní závislosti na návykových látkach je veľmi dôležitá podpora najbližšieho okolia, čiže rodiny a blízkych priateľov. Mnohí ľudia tiež vyriešili tento problém vďaka pobytu v liečebnom zariadení. Všetko sú však iba podporné kroky, ktoré môžu byť veľmi nápomocné, ale hlavný vnútorný boj musí zvládnuť každý sám. O spôsob, ako zvíťaziť nad závislosťou, sa podelilo päť známych celebrít.

1. Buďte k sebe úprimní

Herec Rob Lowe sa zaoberal závislosťou ešte ako hviezda tínedžerských seriálov v 80. rokoch. Pre radikálny krok sa rozhodol v roku 1990, keď ho alkohol a drogy takmer pripravili nielen o kariéru, ale aj o život. "Jediný spôsob, ako zostať v rekonvalescencii, je byť k sebe úprimný, a to z minúty na minútu. Žiadne tajomstvá, žiadny dvojitý život. Musíte byť skutočný. Nič vás nemôže prinútiť vytriezvieť okrem toho, že to chcete urobiť. Aj keď si uvedomíte rozpad manželstva, stratu práce alebo väzenie, nebude to stačiť. Musí to byť vo vás. Dôvod, prečo sa ľudia stopercentne nezbavia závislosti, spočíva v tom, že nie sú pripravení na využívanie možností," uviedol Lowe vlani pre týždeník Variety.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR/AP/Christopher Smith/Invision

2. Vyriešte základné problémy

Herečka Jada Pinkett Smithová hovorí, že počas celej mladosti boli drogy a alkohol bežnou súčasťou jej víkendov. Hoci pravidelne kombinovala extázu, marihuanu a alkohol, vo svojej populárnej talkshow Red Table Talk uviedla: "Nerobila som veci, o ktorých som si myslela, že sú návykové." Smithová si vraj uvedomila, že jej návyky sa vymkli spod kontroly, keď pila sama doma. "Keď som si išla pre tretiu fľašu vína, pochopila som, že mám problém. V ten deň som s tým okamžite prestala." V súčasnosti si dá príležitostne pohár vína. Je presvedčená o tom, že ak chcú ľudia zostať triezvi, musia riešiť základné problémy, ktoré ich zvádzajú k závislosti.

Galéria fotiek (5) Jada Pinkett Smith, Will Smith

Zdroj: SITA

3. Upokojte vašu myseľ

Oscarový herec Brad Pitt v roku 2016 vytriezvel po tom, ako sa rozišiel s manželkou Angelinou Jolieovou. Rok a pol strávil v podpornom systéme anonymných alkoholikov, ktorému vďačí za svoje skoré uzdravenie. "Všetci muži sedeli okolo a boli otvorení a úprimní spôsobom, aký som nikdy nezažil. Bolo skutočne oslobodzujúce odhaliť svoje škaredé stránky. Má to veľkú cenu," povedal Pitt pre The New York Times v roku 2019. Na začiatku kariéry jeho závislosť narastala úmerne s jeho slávou. V 90. rokoch ho všetka tá pozornosť ničila. V rámci zotavovania sa herec musel aktívne naučiť utíšiť vnútorné úsudky, s ktorými môže mať skúsenosti ktokoľvek, nie iba celebrity.

Galéria fotiek (5) Brad Pitt

Zdroj: SITA

4. Prerušte cyklus

Hviezda filmu Iron Man Robert Downey Jr. tiež bojoval so závislosťou na alkohole a drogách. Všetko sa začalo ešte v detstve, keď ho jeho otec zoznámil s marihuanou. "Keď sme spolu s otcom brali drogy, bolo to, ako keby sa snažil prejaviť mi lásku jediným spôsobom, ktorý ovládal," uviedol v roku 1988 v knihe The New Breed (via People). V roku 1996 ho trikrát zatkli v priebehu jedného mesiaca. Počas rehabilitácie a v nasledujúcom období sa v roku 2003 konečne rozhodol všetko ukončiť. V rozhovore pre Vanity Fair v roku 2014 Downey uviedol, že vníma triezvosť ako proces pozostávajúci z dvoch častí - prerušenie cyklu a vykonanie dlhodobejších zmien. "Prvou úlohou je dostať sa z tej jaskyne. Veľa ľudí sa dostane von, ale nezmenia sa." Podľa herca je potrebné, aby zároveň ľudia spoznali význam agresívneho popierania a prechádzali jednou zaťažkávajúcou skúškou k ďalšej, aby boli silnejší.

Galéria fotiek (5) Robert Downey Jr.

Zdroj: SITA

5. Dodržujte pravidlá

Herec Dax Shepard otvorene zápasil so závislosťou a počas osemnásťročného úsilia zostať triezvy niekoľkokrát verejne recidivoval. Priznáva, že sa neustále vracia k anonymným alkoholikom, aby ho podporili a spolieha sa na konkrétne pravidlá programu, ktoré mu pomáhajú udržať sa v triezvosti. "Na tejto skupine sa mi páči, že nie je abstraktná. Tu je to, čo robíte, napíšte tento zoznam, zavolajte tejto osobe, buďte k dispozícii tomuto chlapcovi, zoberte túto osobu na stretnutie," priblížil Shepard fungovanie programu vo svojom podcaste Armchair Expert.