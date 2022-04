VIDEO Šéfkuchár Alžbety II. prezradil, ako kráľovná konzumuje banán: Pri tomto rituáli by vás porazilo

Život členov kráľovskej rodiny je do veľkej miery oklieštený pravidlami spoločenského správania. Tie ich okrem iného nútia meniť spôsob konzumácie niektorých jedál. Pokiaľ ide banány, tie zrejme všetci jedia rovnako - olúpu šupku a zahryznú sa do neho. V prípade kráľovnej to však nie je až také jednoduché. Ona totiž môže toto ovocie konzumovať iba s príborom. Vo svojej knihe to uvádza šéfkuchár Darren McGrady, ktorý pracoval pre kráľovskú rodinu v rokoch 1982 až 1993. Jej veličenstvo by podľa etikety pôsobilo veľmi nedôstojne, keby konzumovalo banán "ako opica". Keď teda Alžbeta II. dostane chuť na banán, musí najprv odrezať hornú a spodnú časť ovocia, potom nareže šupku z boku, a tak sa dostane k jej obsahu.

Vďaka TikTok videu experta na etiketu Williama Hansona sa práve tento kráľovnin rituál stal obrovským hitom. Autor príspevku sedí pri stole s banánom, nožom a vidličkou a demonštruje, ako to robí hlava Veľkej Británie. Video nazbieralo množstvo lajkov, pričom viacerí užívatelia uviedli, že sú z takéhoto postupu zmätení. "Nešúpeme to ako primát, pretože my SME primáty," skonštatovala jedna osoba. "Rád by som videl, ako kráľovná jedáva durian, pitahayu alebo niečo také," napísal ďalší užívateľ.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR/Joe Giddens/Pool Photo via AP)

Je to určite zaujímavá otázka, ale nie je to jediný zvláštny fakt o jedle týkajúci sa jedálnička kráľovnej. Keďže nechce riskovať otravu jedlom, niektorým pokrmom sa jednoducho vyhýba. Na večeru si podľa McGradyho nikdy nedáva zemiaky, ryžu a ani cestoviny.