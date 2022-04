VIDEO Mladík udelil pokutu policajtovi za parkovanie: Áno, tú si rozhodne zaslúžil!

Vo videu je zachytená kuriózna situácia, keď muž pokutuje policajta na predmestí Los Angeles Brentwoode. Pristúpi k jeho služobnému autu, zaklope na okno a keď sa stiahne, vyrukuje na neho s hárkom papiera s dátumom "dnes" a povie: "Viete, prečo som vás zastavil, pán policajt? Dostávate pokutu za nezákonné parkovanie." Tá je vo výške 69,69 dolára (vyše 64 eur).

Prekvapený policajt berie situáciu s nadhľadom, číta text, v ktorom je aj zmienka o zatknutí a dokonca upozorní jeho autora na gramatickú chybu. Ten vysvetlil, že trpí dyslexiou. Užívateľom je prístup muža zákona veľmi sympatický a mnohí z nich ocenili, ako dobre všetko zahral. Niektorí však upozornili na to, že situácia sa mohla veľmi rýchlo obrátiť. "Bolo to zábavné dovtedy, kým by sa karta neobrátila a vy by ste neboli obvinení z toho, že ste sa vydávali za policajta," uvádza sa v jednom komentári.