Robí váš pes lebo mačka TOTO? Majitelia sa na tom smejú, ale môže to znamenať vážny problém

SCHAUMBURG - Psy a mačky sú roztomilé, hravé, milé, ale ich správanie niekedy vyvoláva znechutenie. Občas sú totiž schopné skonzumovať výkaly a niekedy si olizujú análny otvor. Jednou z najbizarnejších vecí, ktorú občas vykonávajú, je šúchanie zadku po zemi. Majitelia sa na tom väčšinou zabávajú, no odborníci upozorňujú, že to môže signalizovať viaceré zdravotné problémy.

Kĺzanie psov alebo mačiek zadkom po dlažbe či koberci môže vyvolávať úsmev na tvári majiteľa, pravdou ale je, že vykonávanie takýchto pohybov môže znamenať zdravotné potiaže. Ide zároveň o najjednoduchší spôsob, ako upokojiť svrbenie v oblasti análneho otvoru. "Vyzerá to humorne, ale v skutočnosti to poukazuje na podráždenie," uviedol prezident Americkej asociácie veterinárnych lekárov v americkom Illinois José Arce. Jedným zo spúšťačov tejto svrbivej bolesti sú podráždené análne vačky. Sú to dve malé žľazy nachádzajúce sa na oboch stranách análneho otvoru mačky alebo psa. Ich účel nie je úplne jasný, ale páchnuca tekutina uvoľnená z týchto žliaz pravdepodobne zanecháva pach na výkaloch, ktorými si neskôr zvieratá označujú územie alebo priťahujú potenciálnych partnerov.

U psov je relatívne bežné, že sa tieto vačky upchajú, kým u mačiek sa s týmto problémom stretávame menej. Zviera sa kvôli podráždeniu škriabe a niekedy zanechá na dlážke aj výkaly alebo krv. Pri úplnom zablokovaní môžu vačky napuchnúť a dokonca prasknúť. Najlepšie je priviesť svojho domáceho miláčika k veterinárovi skôr, ako k tomu dôjde, aby mohol včas žľazy uvoľniť, vyčistiť a odstrániť tak pocit pálenia a svrbenia.

Ďalšou častou príčinou škrabania zadku sú črevné parazity. Domáce zvieratá necítia prítomnosť týchto mikroorganizmov v črevách, ale dokážu na ne reagovať, ak sa nachádzajú v blízkosti konečníka. Podľa Arceho k tomu dochádza najmä v prípade háčkovitých červov a pásomníc. Ak má zviera parazitárnu infekciu, veterinári ju dokážu diagnostikovať fekálnym testom a poskytnúť odčervenie. Za kĺzaním zadku po zemi možno hľadať aj alergie a blchy. V týchto prípadoch si zviera často škriabe aj iné časti tela, napríklad uši. Podráždenie v okolí análneho otvoru môže byť tiež príznakom vážnejšieho problému, akým je napríklad nádor análneho vačku, ktorý je u mačiek zriedkavý, nie však vylúčený. Týmto ochorením trpia všetky plemená psov, ale častejšie sa vyskytuje u španielov.

Ak teda spozorujete u svojho domáceho miláčika tento jav, mali by ste ho vziať k veterinárovi, aby diagnostikoval a liečil daný problém. Zvieratá sa navyše pri škriabaní nedokážu ovládať a pokračujú v ňom, až kým sa im nevytvoria na pokožke vredy. "Možno si myslíte, že kĺzanie po zadku je vtipné, ale je to príznak nepohodlia. Ak sa to opakuje, navštívte zverolekára, ktorý problém dokáže diagnostikovať veľmi rýchlo a jednoducho," dodal Arce.