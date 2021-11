Varovné slová profesora: Tento krok v boji proti KORONE je nevyhnutný, no verejnosť ho podceňuje!

Dekan na Brown University School of Public Health Ashish Jha nedávno na Twitteri prezradil, že jedno jedno predbežné opatrenie verejnosť stále nevyužíva v takej miere, ako by mala. Naráža na očkovanie treťou, tzv. posilňovacou dávkou vakcíny. "Ak chcete znížiť riziko nákazy, dať si pichnúť booster dávku nie je pekné. Je to nevyhnutné," napísal profesor.

30% of older Americans have gotten a booster



Progress. But not enough



For higher risk folks, boosters aren't a "nice to have"



They are essential



So if you know someone higher risk, help them get the extra shot



With so much virus still out there, its critical protection