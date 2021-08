Matka našla zvláštnu čiaru na synovej ruke: Keď ju uvidel lekár, okamžite vedel, že je zle!

Matka v príspevku na Instagrame varuje ostatných rodičov pred detailom, ktorý by si mali všímať na svojich deťoch. Môžu im tým zachrániť život rovnako ako ona svojmu synovi. Vysvetlila, že asi týždeň predtým, ako spozorovala indikátor nebezpečnej zdravotnej komplikácie, sa jej najmladší syn poriadne udrel. Keď ale prišli domov, ranu mu dôkladne vyčistila.

„Keď mali v škole farmársky deň, zavolala som do školy, aby som sa uistila, že si umýva ruky, a snažila som sa, aby bol čistý,“ prezradila mamička v instagramovom príspevku. Neskôr ale objavila červené stopy na chlapcových žilách a na lakťoch. Spočiatku sa pre svoju opatrnosť cítila trochu hlúpo. „Keď to však lekár uvidel, pochválil ma, že som to rozpoznala a čím skôr som prišla,“ uviedla ďalej. Išlo totiž o otravu krvi, pri ktorej treba konať skutočne rýchlo. Lekár chlapcovi predpísal antibiotiká a podľa slov matky sa z komplikácie zotavuje dobre.

Zdroj: Instagram/tinyheartseducation

Instagramový účet Tiny Hearts Education s matkiným súhlasom rozšíril tento príbeh a odvtedy ho často zdieľajú aj spravodajské kanály. Matka však priznala, že o uverejnení dlho premýšľala. „Môj manžel ma presvedčil, keď povedal, že keby som tu nebola, neuvedomil by si to,“ vysvetlila v príspevku. Je si istá, že existuje veľa rodičov, ktorí by indikátoru nekládli takú veľkú dôležitosť ako ona. To je ďalší z dôvodov, prečo sa so svojím príbehom podelila aj s ostatnými. „Ak spozorujete túto červenú čiaru, ktorá akoby tiekla z rany pozdĺž žily, okamžite nechajte dieťa aj seba prezrieť lekárom,“ dodala podľa birminghammail.co.uk na záver.