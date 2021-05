FOTO Študentka (†17) sa počas výletu sťažovala na upchatý nos: O pár dní bola mŕtva

NEW YORK - Britskú verejnosť v roku 2019 šokovala smrť sedemnásťročnej študentky. Ana Uglowová vtedy skonala počas školského výletu v New Yorku. Vyšetrovanie okolností tragédie bolo ukončené iba nedávno. Zistilo sa, že dievčina mohla žiť, k by sa včas dostala k potrebným antibiotikám.

Prípad úmrtia Angličanky Any, ku ktorému došlo v decembri 2019, sa uzavrel. Na verejnosť tak prenikli súvislosti a podrobnosti bolestivej udalosti. Podľa pitevnej správy bola študentka vyhlásená za mŕtvu v nemocnici Mount Sinai West v New Yorku, kam ju priviezli záchranári po tom, ako skolabovala v hotelovej izbe. K incidentu došlo počas školskej exkurzie, ktorú organizovalo gymnázium v Bristole. Z výpovede svedkov vyplýva, že nebohá plánovala pokračovať v štúdiu na Oxfordskej univerzite a na poznávací zájazd do Washingtonu, Philadelphie a New Yorku sa veľmi tešila.

Jej nešťastní rodičia David a Natalia uvádzajú, že keď boli s dcérou v kontakte dva dni predtým, ako zomrela, tak sa sťažovala na únavu a hovorila im, že má upchatý nos. Keď však učiteľa požiadala o návštevu lekára, odmietol to. Pedagóg ale počas vyšetrovania trval na tom, že Uglowová mu síce oznámila, že má isté zdravotné ťažkosti, ale nehovorila nič o lekárskom vyšetrení. V správe hlavného posudkového lekára je uvedené, že príčinou úmrtia bola bronchopneumónia a sepsa. "Mala infekciu, 18. decembra sa u nej rozvinula sepsa, ktorá vyvolala na ďalší deň septický šok. Mladí a zdraví jedinci zvyčajne tento stav zvládajú až do bodu, kedy dôjde k zástave srdca. Mám však skúsenosť, že ak je pred zástavou srdca nasadená liečba, drvivá väčšina pacientov prežije," uviedol lekár.

Stačilo nasadiť antibiotiká

Ana sa podľa výpovede svedkov cítila na začiatku výletu dobre. Nasledujúci dni však začala pociťovať únavu a vyčerpanie. O pár dní neskôr preto zostala v hoteli, zatiaľ čo ostatní išli do Národného múzea afroamerických dejín a kultúry. Ďalší deň cestovali vlakom z Washingtonu do Philadelphie. Dievčina vtedy zavolala mame s tým, že má pravdepodobne infekciu hrudníka, cíti sa oveľa horšie, má horúčku a kašeľ. Trpela aj dýchavičnosťou a nevládala kráčať s ostatnými. Učiteľ jej iba odkázal, aby si dala paracetamol. Odborník na intenzívnu medicínu Chris Danbury vo vyšetrovacej správe uviedol, že ak by boli Uglowovej nasadené 17. alebo 18. decembra antibiotiká, tak by 19. decembra ráno nedošlo k zástave srdca.

Rýchly nástup sepsy

Ráno 18. decembra sa Ana údajne sťažovala matke, že celú noc zvracala a poprosila pedagogický dozor, aby mohla zostať vo svojej hotelovej izbe. Vraj ale bola prinútená vydať sa na pešiu prehliadku, pretože ju nemohli nechať samú. Nočné zvracanie signalizovalo progresiu infekcie. Počas prehliadky budovy Empire State Building mala študentka záchvaty kašľa a zvracala do odpadkového koša. Neskôr sa sťažovala učiteľovi, že sa cíti zle, trpí silným búšením srdca, úzkosťou a mý problémy so spánkom. Podľa lekára išlo o príznaky zodpovedajúce nástupu septického šoku. Učiteľ jej však opäť odporučil, aby si vzala paracetamol. O hodinu neskôr už prišla jej kamarátka a oznámila mu, že Ane sa veľmi pohoršilo a krváca z nosa. Sanitku však privolal až niečo po ôsmej hodine ráno. "V takýchto situáciach hrá najdôležitejšiu úlohu čas. K zástave srdca došlo deväť minút pred príchodom záchranárov. A to bola v tejto situácii veľmi, veľmi dlhá doba," dodal lekár.