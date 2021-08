Expert radí: Ak zbadáte na koži tento SYMPTÓM, okamžite choďte k lekárovi

Na svojej pokožke toho môžete spozorovať mnoho. Kým niektoré vyrážky sú úplne neškodné a naznačujú vám len nutnosť pozmeniť životosprávu, iné môžu poriadne skomplikovať život. Lekári najnovšie varujú pred červenou čiarou alebo pruhom na koži, ktorý rastie do dĺžky. Podľa ich slov ide o vážny symptóm signalizujúci sepsu. "Sepsa je najzávažnejšou formou akejkoľvek infekcie. Sepsa vzniká, keď máte infekciu tak zlú, že sa šíri po celom tele a znemožňuje funkčnosť obličiek, pečene, srdca," vysvetlil Frank Esper, detský infektológ na Klinike v Clevelande.

Samotná línia, známa ako infekčná lymfangitída, sa vyskytuje vtedy, keď baktérie, vírusy alebo plesne spôsobujú zápal a infekciu v lymfatických kanáloch. Podľa webovej stránky Healthline je "najčastejšou infekčnou príčinou lymfangitídy akútna streptokoková infekcia", ale nebezpečné sú aj stafylokokové infekcie. Môžu byť dôsledkom existujúcich vnútorných infekcií alebo sa môžu dostať do tela otvorenou ranou.

Zdroj: Getty Images

Esper prezradil, že existuje jednoduchý spôsob, ako sledovať, či sa začervenanie na koži alebo okolo otvorenej rany šíri. "Vezmite si pero a označte ho. Nakreslite hranicu okolo začervenania," radí. Ďalej sledujte, či začervenenie na ďalší deň presiahne vami nakreslenú hranicu. Pokiaľ užívate antibiotiká a aj tak bude začervenanie postupovať, máte pravdepodobne nesprávne antibiotiká. Takýto prístup "počkajte a uvidíte" však platí iba vtedy, ak je sčervenanie rovnomerné, čo naznačuje všeobecnejšiu infekciu. Ak namiesto toho má formu línie alebo pruhu, akoby pozdĺž žily, nečakajte a choďte k lekárovi. Esper tiež odporúča vyhľadať odbornú pomoc, ak sa okrem tohto znaku infekcie objavia aj ďalšie príznaky sepsy, vrátane mentálneho poklesu, horúčky alebo únavy.

Zdroj: gettyimages.com

Problémom však je, že množstvo ľudí nevie rozpoznať lymfangitídu, a preto problém neriešia včas. Príkladom je Britka Alexandra Ruddyová, ktorej osemročný syn vykazoval tento symptóm. "Včera nám na ceste na pláž ukázal ruku. Všimla som si začervenanie na žilách. Potom som mu skontrolovala lakeť, kde mal to isté," napísala Ruddyová v príspevku na Facebooku. Cítila sa vraj síce trochu hlúpo, keď zavolala lekára kvôli niečomu zdanlivo malému, ale nakoniec ju nazvali hrdinkou, pretože urobila dobre. "Nie je to niečo, čo by ste mohli nechať na pondelok, keď bude lekár v ordinácii," dodala.