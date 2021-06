Protipandemické opatrenia sa postarali o nevídaný jav: Experti ale varujú, tieto pliagy sa vracajú späť

Zhruba na konci marca 2020 sa začalo so zavádzaním prísnych obmedzení, čo prinieslo nižší počet ochorení spôsobených adenovírusmi, bakteriálnymi infekciami, metapneumovírusom, rinovírusom, enterovírusom, chrípkou A, chrípkou B, parainfluenzou a respiračným syncyciálnym vírusom (RSV). Chrípková sezóna 2020-2021 tak bola mimoriadne mierna. Veci sa už ale začínajú otáčať. Webová stránka dokumentujúca vývin patogénov SyndromicTrends uvádza, že úroveň rinovírusových infekcií ako aj parainfluenzy, je v súčasnosti podobná situácii z júna 2019. Podobné je to aj s výskytom norovírusu, ktorý kulminuje najčastejšie v zime a spôsobuje najmä zvracanie u detí.

Zdroj: Getty Images

Situáciu už monitorujú viaceré zdravotnícke inštitúcie. Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) upozorňuje na zvýšený výskyt respiračného syncyciálneho vírusu (RSV) na juhu USA. V marci 2021 zas prepukla novovírusová infekcia v austrálskej Viktórii, kedy bolo v školských zariadeniach nahlásených 389 ohnísk. Výkonný riaditeľ pre prenosné choroby tohto štátu, doktor Bruce Bolam uviedol, že prepuknutie choroby môže byť čiastočne spôsobené prehnaným spoliehaním sa na dezinfekčné prostriedky na ruky na báze alkoholu. Aj keď sa tieto prípravky osvedčili proti SARS-CoV-2, nie sú veľmi účinné proti norovírusu, ktorý je mimoriadne odolný a vysoko nákazlivý. Podľa Bolama je účinným prostriedkom na zníženie šírenia tohto druhu vírusu dôkladné umývanie rúk mydlom a vodou.

Zdroj: Getty Images

Aj keď je veľmi zložité predpovedať, aké infekcie prepuknú v budúcnosti, niektorí vedci vyjadrujú obavy, že vo svete ich bude čoraz viac. Štúdia zverejnená zverejnená v novembri 2020 v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences sa zaoberala vplyvmi pandémie koronavírus. Jej autori uviedli, že v nasledujúcich rokoch, hlavne v zime 2021–2022, by sa mohlo vytvoriť mnoho závažných ohnísk infekcií RSV, ako aj chrípky.